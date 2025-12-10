Нова трагедија у БиХ: У судару два голфа погинула једна особа!

Извор:
Једно лице је погинуло, а двоје је повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у мјесту Оглавак код Немиле, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
У несрећи, која се догодила у 19.20 часова, учествовала су возила "голф четири" и "голф седам".
"Једно лице је подлегло на лицу мјеста услијед задобијених повреда. Два лица су на обради у Кантоналној болници. Немамо још увијек степен повреда", речено је из кантоналног МУП-а за федералне медије.
Увиђај је у току, а њиме руководи кантонални тужилац.
Саобраћај се одвија алтернативним правцима.
