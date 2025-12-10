Logo
Нова трагедија у БиХ: У судару два голфа погинула једна особа!

Извор:

Агенције

10.12.2025

21:36

Нова трагедија у БиХ: У судару два голфа погинула једна особа!
Фото: АТВ

Једно лице је погинуло, а двоје је повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у мјесту Оглавак код Немиле, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

У несрећи, која се догодила у 19.20 часова, учествовала су возила "голф четири" и "голф седам".

"Једно лице је подлегло на лицу мјеста услијед задобијених повреда. Два лица су на обради у Кантоналној болници. Немамо још увијек степен повреда", речено је из кантоналног МУП-а за федералне медије.

Увиђај је у току, а њиме руководи кантонални тужилац.

Саобраћај се одвија алтернативним правцима.

