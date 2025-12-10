Logo
Нови удес на брзој цести Бањалука-Клашнице

АТВ

10.12.2025

18:40

0
Нови удес на брзој цести Бањалука-Клашнице
Фото: Društvene mreže

Нова саобраћајна незгода догодила се данас брзој цести Бањалука-Клашнице.

Још није познато како је дошло до незгоде, а како наводе корисници друштвених мрежа незгода се десила из правца Клашница према Бањалуци

Удес Приједорска петља

Хроника

Несрећа код Приједорске петље: Аутомобил завршио на бетонској огради

Тренутно нема информација о повријеђеним лицима, а како се може видјети на фотографијама, на возилима је причињена материјална штета.

Такође, саобраћај се одвија отежано, а на овом правцу створиле су се велике гужве.

