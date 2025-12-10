Нови удес на брзој цести Бањалука-Клашнице

Извор:
Нова саобраћајна незгода догодила се данас брзој цести Бањалука-Клашнице.
Још није познато како је дошло до незгоде, а како наводе корисници друштвених мрежа незгода се десила из правца Клашница према Бањалуци
Несрећа код Приједорске петље: Аутомобил завршио на бетонској огради
Тренутно нема информација о повријеђеним лицима, а како се може видјети на фотографијама, на возилима је причињена материјална штета.
Такође, саобраћај се одвија отежано, а на овом правцу створиле су се велике гужве.
