Пијан претукао рођеног брата

Извор:
АТВ
10.12.2025
14:51
У Санском Мосту забиљежен је нови случај породичног насиља у којем је повријеђена једна особа.
Према доступним информацијама, 35-годишњи мушкарац физички је напао свог млађег брата, старог 33 године, нанијевши му том приликом лакше тјелесне повреде.
Полиција је, по запримању пријаве, одмах изашла на лице мјеста и интервенисала, те је нападач ухапшен.
Према незваничним наводима, старији брат је у тренутку инцидента био у тешко алкохолисаном стању, што је, како се претпоставља, додатно допринијело ескалацији сукоба.
Надлежне институције настављају поступање у овом случају. Против насилника ће бити предузете одговарајуће законске мјере.
