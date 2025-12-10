Logo
Пијан претукао рођеног брата

Извор:

АТВ

10.12.2025

14:51

Коментари:

0
У Санском Мосту забиљежен је нови случај породичног насиља у којем је повријеђена једна особа.

Према доступним информацијама, 35-годишњи мушкарац физички је напао свог млађег брата, старог 33 године, нанијевши му том приликом лакше тјелесне повреде.

Полиција је, по запримању пријаве, одмах изашла на лице мјеста и интервенисала, те је нападач ухапшен.

Према незваничним наводима, старији брат је у тренутку инцидента био у тешко алкохолисаном стању, што је, како се претпоставља, додатно допринијело ескалацији сукоба.

Надлежне институције настављају поступање у овом случају. Против насилника ће бити предузете одговарајуће законске мјере.

Насиље

Сански Мост

насиље у породици

Коментари (0)
