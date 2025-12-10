Logo
Ово се не чује сваки дан: Коста Стевандић постигао 30 голова на рукометној утакмици

Извор:

АТВ

10.12.2025

21:06

Коста Стевандић, млади рукометаш
Фото: АТВ

Не чује се баш сваки дан да на рукометној утакмици један играч постигне 30 голова, а управо то пошло је за руком младом Приједорчанину Кости Стевандићу.

16- годишњи гимназијалац привукао је велику пажњу сјајном партијом за Средњошколац из Новог Града, а свој рукометни пут крчи наступајући и за матични Приједор у Првој лиги Републике Српске. Велики таленат показује из утакмице у утакмицу, а након рекорда скромно поручује да је само слушао савјете тренера.

Још од првог тренинга дошла је љубав за рукометом. Као и сваки момак који почне да се бави спортом нада се да ће остварити своје снове, до којих се долази само марљивим и преданим радом.

Уз овакав приступ морају да дођу и резултати и да се испуне циљеви, према којима Коста степеницу по степеницу сигурно корача.

