Белгијски премијер пријети Европској комисији тужбом због Русије

Извор:

СРНА

10.12.2025

20:48

Белгијски премијер пријети Европској комисији тужбом због Русије

Белгијски премијер Барт де Вевер изјавио је да не искључује могућност подношења тужбе против Европске комисије ради блокирања потенцијалне одлуке о кориштењу руске државне имовине за помоћ Украјини.

- Ништа не може да се искључи - рекао је де Вевер агенцији Белга, коментаришући могуће акције као одговор на одлуку Европске комисије о руској имовини.

Де Вевер је назвао крађом приједлог Европске комисије да се руска државна имовина користи за помоћ Украјини.

У ЕУ је замрзнута руска државна имовина у вриједности од око 210 милијарди евра, а највећи дио се налази у Белгији.

Evropska unija

Русија

