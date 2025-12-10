Белгијски премијер пријети Европској комисији тужбом због Русије

Извор:
СРНА
10.12.2025
20:48
Белгијски премијер Барт де Вевер изјавио је да не искључује могућност подношења тужбе против Европске комисије ради блокирања потенцијалне одлуке о кориштењу руске државне имовине за помоћ Украјини.
- Ништа не може да се искључи - рекао је де Вевер агенцији Белга, коментаришући могуће акције као одговор на одлуку Европске комисије о руској имовини.
Де Вевер је назвао крађом приједлог Европске комисије да се руска државна имовина користи за помоћ Украјини.
У ЕУ је замрзнута руска државна имовина у вриједности од око 210 милијарди евра, а највећи дио се налази у Белгији.
