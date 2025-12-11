Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

Извор:
Блиц
11.12.2025
12:03
Ако планирате зимовање на Копаонику, не заборавите да понесете сву опрему за скијање, али и дебеле новчанике за популарне ресторане који врве од гужве.
Доручак са породицом или пријатељима, у зависности од тога шта поручите, коштаће вас између 60 и 70 КМ (односно 3.500 и 4.000 динара).
Двије порције кајгане коштају скоро 33 КМ (2.000 динара), док мекика са телетином кошта 15 КМ, односно 940 динара. Чаша јогурта и флашица сока од поморанџе заједно ће вас коштати скоро 10 КМ или 580 динара.
Уколико волите да сједнете и увече уживате у испијању куваног вина или кафе уз колач, стићи ће вам рачун нешто виши од 33 КМ, односно 2.000 динара. Цијене у овом ресторану не разликују се пуно у поређењу са цијенама у Београду.
Једно је сигурно, Копаоник је увијек био мјесто посебне енергије, планина која те очара чим станеш на стазу. Најбољи скијаши, најбољи инструктори и посјетиоци из цијеле Европе чине да сваки тренутак на овој планини буде незабораван.
А кад се скину панцерице почиње други талас адреналина: журке, бендови, DJ-еви, музика од јутра до мрака… И онај осјећај да си дио највеће зимске сцене у земљи. Копаоник је планина на којој је и кафа скупља, али и осмијех шири, преноси Блиц.
