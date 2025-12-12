Алкохол главни узрок саобраћајних несрећа у Српској

Извор:
АТВ
12.12.2025
19:26
Коментари:0
Алкохол је и у протеклој години био главни узрок саобраћајних несрећа у Републици Српској, подаци су то Агенције за безбједност саобраћаја.
Кажу, алкохол негативно утиче на психофизичке способности и утиче на реакције возача који су, кад попију, склонији брзој вожњи. У периоду празника у већој мјери се конзумира алкохол. Због тога је покренута акција “Лако је алкохол одбити”
“У 43 саобраћајних незгода са погинулим лицима учесници су били у алкохолисаном стању од тога је у највећој мјери 90 посто онај ко је узроковао саобраћајне несреће је био под дејством алкохола. Планирали смо четири предавања у склопу активности кад се живот преокрене ..гдје ћемо младим људима прије свега кроз приче наших суграђана који су претрпјели највеће повреде остали инвалиди након саобраћајне несреће указати на опасност коју са собом носи алкохол”, рекао је Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике Српске, које организује кампању подаци показују да је ове године број погинулих у саобраћајним несрећама у порасту.
"У првих 11 мјесеци ове године у саобраћајним несрећама погинуло је 118 особа на лицу мјеста, док је прошле године у истом периоду смртно страдало 88 људи", кажу из МУП-а Републике Српске.
Алкохол и брза вожња разлог су већине саобраћајних незгода, сматрају у Удружења жртава саобраћајних незгода. Кроз едукативна предавања желе да допру највише до младих возача и укажу на штетност конзумације алкохола и вожње у таквом стању.
“Мислим да млади возачи и јесу наша циљна група. Код њих можете да произведете неке промјене код возача средње животне доби који су научили да се понашају неодговорно не вежу појас и возе под дејством алкохола требамо да спасимо нове генерације начин јесу овакве кампање”, рекао је Дејан Трнинић, директор удружења жртава саобраћајних незгода ''СТЕП''.
Вожња под дејством алкохола јесте кажњива законом, Из Агенције за безбједност саобраћаја сматрају да казне нису адекватне и довољно високе. За утврђених од 0,3 до један промил алкохола у крви предвиђена је новчана казна од 50 КМ и један казнени бод, док је за возаче који имају од један до два промила алкохола, новчана казна 100 КМ, два казнена бода и заштитна мјера забране управљања возилом у трајању од једног мјесеца.
“Морамо имати казне које ће одвраћати од чињења прекршаја. Дакле казна мора бити неприхватљива за онога ко чини прекршаје. Немамо ефекат казна се опет не плаћа И онда имамо неког ко стално чини И зашто да награђујемо некога да се полови казна”, рекао је Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Кампања "Лако је алкохол одбити" траје до јануара наредне године, а порука је да одговоран возач умјесто алкохола бира живот. Циљ кампање је подизање нивоа безбједности у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода које се дешавају под дејством алкохола – једног од најчешћих узрока удеса с најтежим посљедицама.
