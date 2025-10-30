Потресна читуља школских другара малог Михајла (9), који је погинуо заједно са родитељима

30.10.2025
12:03
Коментари:0
Бојан Живковић (43), његова супруга Дијана К. (38) и њихов син Михајло (9) погинули су 26. октобра у тешкој саобраћајној несрећи у близини трговачког центра "West 65". Трочлана породица налазила се у “хјундаију” којим је по саобраћајним прописима управљала Дијана К. када је на њих “аудијем” налетио Никола Ђокић (24).
Ђокић је возио скоро три пута брже него што је то дозвољено, а утврђено је и да је био под дејством психоактивних супстанци, као и да је у тренутку саобраћајне несреће, осумњичени у организму 1,76 промила алкохола у крви..
Малишани који су дијелили учионицу са трагично страдалим Михајлом (9), емотивном читуљом опростили су се од њега. Они су погинулом другу написали пјесмицу, пише Блиц.
У разред трећи тек пођосмо ми,
Животну стазу окитисмо маштом,
И трен ока сад довољан би,
Да појимо ти на растанку ђачком.
Једна клупа остаде нам празна,
Као многа срца, осмех твој што грејаше,
Сећања на тебе негујемо разна,
Увек добар ти нама бејаше.
Неком брат, други или син,
И многе улоге да одиграш још,
Ти с нама увек био си фин,
Али један дан задеси те лош.
Нећемо се љутити на тебе,
А ти нама слабост опрости,
Што нас напусти без преке потребе,
Јер ни нама сузе нису од користи.
Заувек бићеш један од нас,
Не дамо те зубу времена злог,
Међу анђелима својим пронађи спас,
Сви другари одељења твог
С љубављу, одељење Ш-2
Трочлана породица, која је трагично страдала 26. октобра у саобраћајној несрећи биће сахрањена у петак на Новом Бежанијском гробљу у 11.40 сати.
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
2 д0
Хроника
3 д0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
29
14
27
14
25
14
23
14
21
Тренутно на програму