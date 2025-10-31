Logo

Дјевојчица открила хорор: Жена отровала баку (83), па је угушила јастуком

Телеграф

31.10.2025

14:55

Дјевојчица открила хорор: Жена отровала баку (83), па је угушила јастуком
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Смрт жене старе 83 године, у једној кући у Пантелејмону, вјероватно ни код кога не би пробудила сумњу да д‌јевојчица (12) - која живи у истој кући гд‌је је живјела и бака - није изговорила чудну реченицу која је довела до тога да полиција открије хорор причу!

Бака, чији идентитет није откривен, преминула је у ноћи између 16. и 17. октобра. У питању је била жена са бројним здравственим проблемима те је мртвозорник, када је стигао у кућу и прегледао тијело, установио да је у питању природна смрт.

Са баком су у кући живјели горе поменута д‌јевојчица и њен отац, који је са баком прије осам година потписао уговор о доживотном издржавању. Када је бака преминула, човјек који је до јуче вјерно бринуо о њој организовао је сахрану, те су вољену баку и покопали на гробљу Свети Ђорђе у румунском граду.

Међутим, након што је његова кћерка изговорила чудну реченицу, мушкарац је као фурија од‌јурио у полицију. Наиме, д‌јевојчица је оцу испричала да је те ноћи чула сумњиве звуке у кући… Отворена је истрага о смрти старице, а убрзо је полиција ухапсила партнерку оца д‌јевојчице, због сумње да је она убила баку.

Санел Хаџић Патак

Хроника

Тражи се притвор за Санела Патка: Сумњичи се да је наводио људе на дрогу, пријети му дуга казна

Приликом давања исказа, осумњичена 35-годишњакиња је рекла да је “жељела да убрза процес” насљеђивања бакине имовине, пошто је њен дечко имао уговор о доживотном издржавању.

Одмах након тога дат је налог за ексхумацију бакиног тијела како би се утврдио тачан узрок смрти.

Према наводима тужилаштва, 83-годишњакињи је осумњичена у ноћи између 16. и 17. октобра дала пиће које је садржало вино, кафу, лијекове и течни сапун. Како бака није одмах скончала, осумњичена је узела јастук и задавила је.

У овом тренутку нема назнака да је њен партнер, тачније мушкарац који је бринуо о баки, на било који начин умијешан у злочин.

Осумњичена се терети за тешко убиство и одређен јој је притвор до 30 дана, преноси Телеграф.

