Извор:
Sputnjik
31.10.2025
14:23
Коментари:1
Шеф Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев објавио је на свом каналу на „Иксу” видео-презентацију дејства најновијег руског оружја „посејдона“ и „буревесника“.
„Руски мир кроз снагу. Нико други нема ово, поручио је он.
Додао је да „буревесник“ и „посејдон“ имају неограничен домет и да их је немогуће пресрести“.
Претходно, руски предсједник Владимир Путин објавио је да је Русија ове недјеље тестирала напредно оружје током војних вежби нуклеарних снага - завршена су тестирања ракете „буревесник".
Шеф руске државе је јуче такође саопштио да је Москва спровела успјешно тестирање подводног дрона - торпеда "посејдон" са нуклеарним погоном, чија снага премашује снагу интерконтиненталне ракете "сармат" и који нема премца у свијету.
Путин је раније истакао да би технологија „буревесника“ могла да се примјени у националној економији, за обезбјеђивање енергије на Арктику, као и за руски лунарни програм, пише Спутњик.
