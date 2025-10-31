Logo

Погледајте како дејствује ново руско најмоћније оружје

Извор:

Sputnjik

31.10.2025

14:23

Коментари:

1
Фото: Printscreen/Telegram/Kirill Dimitriev

Шеф Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев објавио је на свом каналу на „Иксу” видео-презентацију дејства најновијег руског оружја „посејдона“ и „буревесника“.

„Руски мир кроз снагу. Нико други нема ово, поручио је он.

Додао је да „буревесник“ и „посејдон“ имају неограничен домет и да их је немогуће пресрести“.

Претходно, руски предсједник Владимир Путин објавио је да је Русија ове недјеље тестирала напредно оружје током војних вежби нуклеарних снага - завршена су тестирања ракете „буревесник".

Шеф руске државе је јуче такође саопштио да је Москва спровела успјешно тестирање подводног дрона - торпеда "посејдон" са нуклеарним погоном, чија снага премашује снагу интерконтиненталне ракете "сармат" и који нема премца у свијету.

Путин је раније истакао да би технологија „буревесника“ могла да се примјени у националној економији, за обезбјеђивање енергије на Арктику, као и за руски лунарни програм, пише Спутњик.

