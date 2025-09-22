Милановић говорио о БиХ у Њујорку

22.09.2025
10:15
Коментари:0
Хрватски предсједник Зоран Милановић поручио је у недјељу у Њујорку гдје се састао с Хрватима који ту живе, да се Хрватима у Босни и Херцеговини одузимају права, нагласивши да они морају добити право да бирају своје представнике.
Каже да се Хрватима одузимају права, а очекује се да буду лојални грађани.
- Тај народ мора добити своја права да бира своје представнике - нагласио је хрватски предсједник.
Рекао је и како се не слаже "да у Дејтону ствари нису дефинисане довољно јасно".
- Проблем је у томе да су дефинисане јасно, али се краде, поткрада и отима. Био би мањи проблем да су нејасне па да то захтјева додатне консултације и разговоре - истакнуо је Милановић.
Регион
2 седм0
Регион
2 седм0
Градови и општине
2 мј0
Регион
2 мј0
Најновије
Најчитаније
11
43
11
39
11
33
11
31
11
24
Тренутно на програму