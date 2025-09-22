Logo

Милановић говорио о БиХ у Њујорку

22.09.2025

10:15

Коментари:

0
Милановић говорио о БиХ у Њујорку
Фото: Tanjug/Hina/Damir Senčar

Хрватски предсједник Зоран Милановић поручио је у нед‌јељу у Њујорку гд‌је се састао с Хрватима који ту живе, да се Хрватима у Босни и Херцеговини одузимају права, нагласивши да они морају добити право да бирају своје представнике.

Каже да се Хрватима одузимају права, а очекује се да буду лојални грађани.

- Тај народ мора добити своја права да бира своје представнике - нагласио је хрватски предсједник.

Рекао је и како се не слаже "да у Дејтону ствари нису дефинисане довољно јасно".

- Проблем је у томе да су дефинисане јасно, али се краде, поткрада и отима. Био би мањи проблем да су нејасне па да то захтјева додатне консултације и разговоре - истакнуо је Милановић.

Подијели:

Таг:

Zoran Milanović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бивши војник покушао да упадне Милановићу у кабинет

Регион

Бивши војник покушао да упадне Милановићу у кабинет

2 седм

0
Мушкарац покушао да уђе у кабинет хрватског предсједника: "У ауту ми је бомба"

Регион

Мушкарац покушао да уђе у кабинет хрватског предсједника: "У ауту ми је бомба"

2 седм

0
Ко је Ђуро Милановић - чувар ковачког заната и традиције?

Градови и општине

Ко је Ђуро Милановић - чувар ковачког заната и традиције?

2 мј

0
Милановић први пут о Томпсоновом концерту ''Ово се није смјело догађати''

Регион

Милановић први пут о Томпсоновом концерту ''Ово се није смјело догађати''

2 мј

0

Више из рубрике

Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)

Свијет

Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)

1 ч

0
У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба

Свијет

У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба

2 ч

0
Након сајбер напада на европске аеродроме, летови и даље касне

Свијет

Након сајбер напада на европске аеродроме, летови и даље касне

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner