Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)

Извор:

Танјуг

22.09.2025

10:02

Коментари:

0
Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)
Фото: Pixabay

Четворогодишњи д‌јечак у Њемачкој тешко је повријеђен када га је ударило полицијско возило у покрајини Баден-Виртемберг, пренио је данас "Шпигел".

Према наводима полиције, незгода се догодила синоћ у месту Лојткирх им Алгој када је дијете на бициклу излетјело на пут и сударило се са патролним аутомобилом.

У тренутку удеса, полицијско возило се кретало без посебних сигнала.

Милена Ј.

Србија

Детаљи несреће - Усмртио мајку и повриједио јој дијете: Ухапшен насилник!

Љекар Хитне помоћи је збринуо д‌јечака на лицу мјеста, а спасилачки хеликоптер је потом превезао дијете у болницу, преноси Тан‌југ.

Њемачки лист наводи да истражитељи сада желе да разјасне како се тачно догодила незгода и додаје да ће бити именован вјештак по налогу јавног тужилаштва.

Saobraćajna nezgoda

Њемачка

Коментари (0)
