Четворогодишњи дјечак у Њемачкој тешко је повријеђен када га је ударило полицијско возило у покрајини Баден-Виртемберг, пренио је данас "Шпигел".
Према наводима полиције, незгода се догодила синоћ у месту Лојткирх им Алгој када је дијете на бициклу излетјело на пут и сударило се са патролним аутомобилом.
У тренутку удеса, полицијско возило се кретало без посебних сигнала.
Љекар Хитне помоћи је збринуо дјечака на лицу мјеста, а спасилачки хеликоптер је потом превезао дијете у болницу, преноси Танјуг.
Њемачки лист наводи да истражитељи сада желе да разјасне како се тачно догодила незгода и додаје да ће бити именован вјештак по налогу јавног тужилаштва.
