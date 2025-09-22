"Душа Балкана" у Пекингу: Успјешно одржан промотивни догађај БиХ у Кини

Извор:
РТРС
22.09.2025
16:01
Коментари:0
Амбасада БиХ у Народној Републици Кини, у сарадњи са дистриктом Шуњи града Пекинга и Организационим одбором 4. Међународне конференције о заштити производа с географским поријеклом, организовала је 21. септембра јединствен промотивни догађај под називом "Кораком европске дипломатије: Посјетите дистрикт Шуњи & Душа Балкана – Упознајте укусе БиХ".
Догађај је окупио око 200 званица, укључујући амбасадоре, дипломате, представнике привредних комора из готово 30 земаља Европе, међу којима су биле и све државе југоисточне Европе, али и представници Француске, Ирске, Италије, Њемачке, Русије, Шпаније, Шведске и Турске. Међу гостима су се нашли и представници привредног сектора Кине, бивши кинески амбасадори у европским државама, као и бројни представници локалних власти дистрикта Шуњи, једног од најразвијенијих и најатрактивнијих дијелова Пекинга, с популацијом од преко 1,3 милиона становника.
Циљ манифестације био је представљање богатог културног, туристичког и гастрономског насљеђа БиХ и ширег балканског региона, уз истицање потенцијала за јачање економске и културне сарадње с Кином. Истовремено, промовисани су развојни капацитети дистрикта Шуњи као једног од кључних пословних и иновационих центара кинеске пријестонице, саопштено је из Амбасаде БиХ.
Током вечери гости су имали прилику да уживају у дегустацији аутентичних производа из БиХ, укључујући оне са заштићеним географским поријеклом, да погледају промотивни филм о БиХ, посјете изложбу народних ношњи и туристичких атракција, те да дегустирају традиционалне специјалитете. Присутнима су се обратили амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан и секретар Комунистичке партије дистрикта Шуњи Гонг Зонгјуан, истичући значај међусобног разумијевања, сарадње и културне размјене.
У представљању БиХ учествовао је значајан број домаћих компанија које су дале снажан допринос успјеху догађаја. Међу њима су се посебно истакле фирме као што су Агро Дестил из Лакташа, Винарија Тврдош из Требиња, Винарија Читлук, Приједорчанка, Виспак из Високог, Мљекара Ливно, Агроплан из Бијељине, Месара Едина Бабића из Високог, пчеларски центар Батинић и Цапра природна козметика из Источног Сарајева, те Љекобиље из Љубиња. Својим производима драгоцјену подршку је дала и општина Дрвар.
Међу производима који су изазвали посебно интересовање званица нашли су се Дрварски мућени пекмез од дрењина, Ливањски сир и Височка печеница, препознати као вриједни примјери очувања локалне традиције кроз ознаку географског поријекла.
Промовисани су и други препознатљиви домаћи производи попут домаћих вина и ракија, органских чајева, лаванде и етеричних уља из Херцеговине, природне козметике, ајвара и купиновог вина, меда, кафе, чоколаде и ручно рађених сувенира, који су додатно обогатили доживљај “душе Балкана“ у срцу Кине. Свим гостима уручени су и пригодни поклон-пакети са одабраним домаћим производима.
Догађај је завршен свечаном вечером и културно-умјетничким програмом у којем су наступили музичари са Музичке академије из Источног Сарајева, као и извођачи традиционалне музике из Кине и Румуније, што је додатно оснажило поруку заједништва и културног повезивања.
Ова манифестација представља једну у низу активности које Амбасада БиХ у Кини реализује поводом обиљежавања 30 година од успостављања дипломатских односа између БиХ и Кине, потврђујући посвећеност продубљивању билатералних веза кроз културу, туризам и привреду.
Најновије
Најчитаније
11
29
11
28
11
25
11
17
11
12
Тренутно на програму