Драма у БиХ: Након тешке саобраћајке, возач повриједио два полицајца

24.09.2025
09:05
Коментари:0
У улици Маршала Тита у Горажду, јуче се десила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе и два полицијска службеника.
- На лице мјеста упућени су полицијски службеници Управе полиције МУП-а БПК-а Горажде који су извршили увиђај и утврдили да су у незгоди учествовала три путничка моторна возила. Приликом вршења редовних послова и задатака два полицијска службеника физички су нападнута од стране једног возача који је учествовао у саобраћајној незгоди, те је исти због пружања активног отпора лишен слободе уз употребу физичке снаге и средстава за везивање – лисица - казао је за "Аваз" Хаџић Јаско из Одјела за односе с јавношћу.
У Ургентном центру Кантоналне болнице Горажде указана је љекарска помоћ повријеђеним лицима и полицијским службеницима, након чега су отпуштени. Како је речено, једно од повријеђених лица је малољетна дјевојчица.
- О свему наведеном упознати су полицијски службеницима Сектора криминалистичке полиције, Управе полиције МУП-а БПК-а Горажде, који су преузели даљи рад те упознали дежурног Кантоналног тужиоца који је догађај квалификовао као кривично дјело “Спречавање службене особе у вршењу службене радње” из члана 358. КЗ Ф БиХ. Даљи рад на документовању дјела је у току - казао је Хаџић.
Кантоналном тужилаштву у Горажду достављен је Извјештај о почињеном кривичном дјелу “Насилничко понашање” из члана 362. став 1. КЗ Ф БиХ, против једног лица из Горажда.
