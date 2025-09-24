Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

24.09.2025
17:09
Коментари:0
Седам особа повријеђено је приликом слијетања возила ''пежо'' са локалног пута у мјесту Сасе, у Сребреници.
То је потврђено из Полицијске управе Зворник. Повријеђени су се јавили на указивање љекарске помоћи у Дом здравља Сребреница, одакле су на даље лијечење упућени у Болницу Зворник гдје су им констатоване лакше тјелесне повреде, док су једном малољетном лицу констатоване теже повреде.
Регион
Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу
Саобраћајна несрећа догодила се јуче у 17:20 сати, а возилом је управљала особа чији су иницијали Ј.П.
Полицијски службеници из Сребренице извршили су увиђај, о свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
03
18
02
17
57
17
54
17
49
Тренутно на програму