Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

24.09.2025

17:09

Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа
Седам особа повријеђено је приликом слијетања возила ''пежо'' са локалног пута у мјесту Сасе, у Сребреници.

То је потврђено из Полицијске управе Зворник. Повријеђени су се јавили на указивање љекарске помоћи у Дом здравља Сребреница, одакле су на даље лијечење упућени у Болницу Зворник гдје су им констатоване лакше тјелесне повреде, док су једном малољетном лицу констатоване теже повреде.

шине-воз

Регион

Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

Саобраћајна несрећа догодила се јуче у 17:20 сати, а возилом је управљала особа чији су иницијали Ј.П.

Полицијски службеници из Сребренице извршили су увиђај, о свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.

