Logo

Пронађена тијела на путу Цетиње - Будва: Сумња се на двоструко убиство

24.09.2025

16:55

Коментари:

0
Пронађена тијела на путу Цетиње - Будва: Сумња се на двоструко убиство

На путу Цетиње - Будва нађена су тијела двије особе, потврђено је Порталу РТЦГ из полиције.

Полиција ће се ускоро огласити званичним саопштењем.

cavara

БиХ

Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

Прве претпоставке су да се ради о убиству, али то још није потврђено. Провјерава се и да ли су страдала лица повезана са неком од криминалних група. Тијела су нађена у селу Угњи, а иницијали страдалих су С.Б. и А.И. Више детаља за сада није познато.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су најнегативнији хороскопски знакови

Занимљивости

Ово су најнегативнији хороскопски знакови

1 ч

0
Петковић: Курти из немоћи напада Србију

Србија

Петковић: Курти из немоћи напада Србију

1 ч

0
Вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Данска припрема читаву АИ странку за наредне изборе?

1 ч

0
Прогноза до краја године: Шта нас чека у новембру и децембру?

Друштво

Прогноза до краја године: Шта нас чека у новембру и децембру?

1 ч

0

Више из рубрике

Возач аутобуса брутално претучен, камера све забиљежила

Хроника

Возач аутобуса брутално претучен, камера све забиљежила

1 ч

0
У тешкој саобраћајној несрећи погинуо мушкарац

Хроника

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо мушкарац

2 ч

0
Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

Хроника

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

2 ч

0
Свештеник у пензији погинуо код Угљевика

Хроника

Свештеник у пензији погинуо код Угљевика

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

17

49

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner