Пронађена тијела на путу Цетиње - Будва: Сумња се на двоструко убиство

24.09.2025
16:55
На путу Цетиње - Будва нађена су тијела двије особе, потврђено је Порталу РТЦГ из полиције.
Полиција ће се ускоро огласити званичним саопштењем.
Прве претпоставке су да се ради о убиству, али то још није потврђено. Провјерава се и да ли су страдала лица повезана са неком од криминалних група. Тијела су нађена у селу Угњи, а иницијали страдалих су С.Б. и А.И. Више детаља за сада није познато.
