Астрологија открива да одређени знакови чешће упадају у овакве обрасце понашања.

Њихова склоност фокусирању на проблеме, критиковању или претјераном анализирању често резултира тиме да својим ставом могу покварити расположење цијелог друштва.

Ово су најнегативнији хороскопски знакови који свима могу покварити дан.

Јарац

Јарчеви су познати по озбиљности и дисциплини, али та особина понекад прерасте у претјерани песимизам.

Када ствари не иду по плану, склони су наглашавати негативне стране ситуације и тешко их је разувјерити.

Њихова реалистична природа често се претвори у црнило које другима може дјеловати обесхрабрујуће.

Шкорпија

Шкорпије су интензивне и страствене, али та интензивност може попримити и тамну страну.

Када су незадовољне, знају постати заједљиве и ироничне, а њихова негативност може доминирати у друштву.

Умјесто да пусте ствари да иду својим током, они ће се често враћати на проблеме и кварити атмосферу.

Дјевице

Дјевице су склоне детаљном анализирању и критици, али то понекад прелази у стално указивање на грешке.

Иако им је намјера често практична - да нешто побољшају - њихово стално приговарање и тражење мана зна исцрпити људе око њих, преноси Индекс.

Управо та потреба за перфекцијом може их учинити једним од најнегативнијих знакова.