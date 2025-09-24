Детаљи двоструког убиства на Цетињу

Извор:
Курир
24.09.2025
17:00
Коментари:0
Двије особе убијене су данас у пуцњави која се догодила код Цетиња.
Беживотна тијела пронађена су у аутомобилу.
Наводно је ријеч о наставку обрачуна криминалних кланова, а жртве су припадници шкаљарског клана. Једна од жртава је Стефан Б. који је недавно био мета напада када је рањена његова дјевојка.
Из полиције су потврдили да се двоструко убиство десило у мјесту Угњи.
"Лишени су живота А. И. и С. Б., употребом ватреног оружја. Њихова беживотна тијела данас око 15:45 часова су затечена у возилу које је било паркирано на макадамском проширењу локалног пута, на око 250 метара од главног пута Цетиње - Будва", навели су.
Додају да полиција интензивно ради на расвјетљавању овог кривичног дјела.
"Сви расположиви капацитети Управе полиције - Сектора за борбу против криминала, уз подршку Специјалне јединице полиције и Посебне јединице полиције стављени су на располагање Регионалном центру безбедности „Центар“. Успостављена је блокада ужег и ширег лица мјеста. О догађају је обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, који руководи увиђајем по чијем налогу ће се предузимати даље полицијске мјере и радње", навели су.
Управа полиције ће, додају, о резултатима благовремено обавјештавати јавност.
Подсјећамо, до пуцњаве је и недавно дошло на магистралном путу Будва - Цетиње, конкретно у мјесту Брајићи.
Тада је рањена Цетињанка Т.С. (24).
