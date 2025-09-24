Logo

Сутра славимо Преподобну Теодору: Један обичај се посебно везује за мушкарце

24.09.2025

21:40

Сутра славимо Преподобну Теодору: Један обичај се посебно везује за мушкарце
Фото: ATV

Вјерници СПЦ данас обиљежавају празник посвећен Светој Теодори Александријској - жени чија је животна прича јача од сваке легенде и опомена да покајање и вјера могу да побједе свако искушење.

Преподобна Теодора је живјела у 5. вијеку у Александрији. Била је удата, али ју је врачар навео на прељубу. Није могла да поднесе терет гријеха, па се ошишала, обукла у мушку одјећу и као "монах Теодор" повукла у манастир Октодекат.

Њена истрајност у покајању задивила је све. Али живот је није мазио, блудница ју је оклеветала да је затруднела баш с њом, иако се Теодора никада није бранила. Сматрала је то Божјом казном за оно што је претходно учинила.

Провела је седам година сама у шуми и пустињи, хранећи дијете те исте блуднице. Током тог времена савладала је најтежа искушења, одбила да се поклони сатани, да прими храну из руку војника, па чак и да послуша привиђење свог мужа који ју је наговарао да му се врати. Сваки пут кад би се прекрстила, зло би нестајало као дим.

Касније ју је игуман поново примио у манастир, гдје је живјела још двије године, а затим се упокојила. Тек након смрти монаси су открили да је "монах Теодор" заправо жена.

Преподобна Теодора девет година искупљивала је свој гријех, показујући снагу коју ријетко ко поседује.

Вјеровања кажу да на овај дан мушкарци треба да пронађу снагу да опросте својим женама њихове гријехе, баш као што је то учинио Теодорин муж.

Зато се сутра не прескаче овај обичај, јер није ријеч само о вјери, већ о спремности да човјек победи сопствену гордост и пронађе снагу у опроштају.

(Она.рс)

СПЦ

