Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

Олуја Адел захватила је Атику, доносећи јаке олује и повремени град.
Поједини дијелови региона нашли су се под водом, а власти апелују на грађане да буду посебно опрезни, пренио је Катимерини.
Према ажурираном метеоролошком билтену, скоро цијела Грчка ће бити погођена кишом и олујама током данашњег дана, док се побољшање времена очекује тек од недјеље.
Најјаче падавине прогнозиране су за западне и сјеверне дијелове земље, као и за источни Егеј, гдје олује могу да буду праћене градом и веома јаким вјетром.
Цивилна заштита је у стању пуне приправности.
Након састанка Комитета за процјену ризика, државни апарат је активиран у областима гдје се очекују најинтензивније непогоде: у источној Македонији, Тракији, источном Егеју и на Додеканезу.
Министарство за климатске кризе и цивилну заштиту саопштило је да су за Сјеверни Егеј и Додеканска острва уведене мјере највишег степена приправности - црвено упозорење.
Региони Јонских острва, Епира, Западне Грчке, Пелопонеза, Централне и Источне Македоније и Тракије већ се налазе у истом режиму упозорења.
Према метеоролозима, најкритичнији период биће првих 12 сати петка - од раног јутра до поднева - док ће олујни системи током дана прелазити ка Додеканезу.
И Атика може да очекује обилне падавине, иако мањег интензитета него најугроженија подручја.
Ватрогасне службе и цивилна заштита су у пуној приправности за могуће интервенције.
За данас су прогнозирани јаки пљускови и олује у источној Македонији и Тракији, као и у дијеловима Халкидикија, Сереса, Килкиса и Солуна до поподнева на Јонским острвима и у западном и јужном Пелопонезу, а на подручју Додеканеза током вечери.
