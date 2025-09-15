Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину

Извор:
Курир
15.09.2025
11:12
Коментари:0
Слијепи дијабетичар који је остао без оба стопала, 72-годишњи Стјепан Немак, више није могао да живи сам, па је у замјену за бригу о себи одлучио дио имовине да препише човјеку којег је годинама познавао.
Али на крају му је, не знајући шта потписује, преписао сву имовину - двије куће и десетине хиљада квадратних метара земљишта. Стјепан је завршио у трошној кући, чак и данима спавао у ауту.
На крају су га спасили комшије, одвели га у болницу па у дом, који му и данас помажу да плаћа. Тај невјероватан случај завршио је на ДОРХ-у и на суду. Стјепан има пресуду у своју корист, али случај није ни изблиза готов.
„Он је мени обећао да ме води у Дубраву код себе у кућу, да има посебан улаз и стан са купатилом. И жена да ће ми кувати сваки дан, шта буду они јели, да ћу то јести и ја. И викендом иде на море код маме, возиће ме кад год викендом иде код маме, да идем и ја с њим,“ рекао је Немак, пише Дневник.хр.
Регион
Трагедија избјегнута за длаку: Полицајац скочио у море и спасио мушкарца
Али умјесто у обећаном стану, Стјепан је завршио у шупи.
„Ту је једна просторија у којој је Стјепан живео. Воде нема, носио ју је са извора. Ево, ту су канте. А купатило смо му припремили ту да има овај еко. Спавао је и у ауту јер му је било боље него у кући. Сигурно је спавао у ауту барем једно десет ноћи и дана. Уопште није излазио. Знао је само у ауту да буде и шта му донесеш, неко хране или воде,“ испричао је Томислав Марјановић, Стјепанов пријатељ.
И све то након што је своју имовину преписао пријатељу Синиши Спевецу, који се обећао бринути о њему.
„Цијелу моју имовину, комплетну. Са шумама, још грађевинским парцелама и ливадама,“ каже Немак.
„Дуго сам га познавао и долазио је повремено код мене, увек смо роштиљали. Увијек се најео код мене, попио. И ја сам га сматрао пријатељем.“
Договор је био да доведу Стјепана испред канцеларије у Запрешићу, гдје је из аутомобила потписао уговор.
„Нико му није прочитао уговор. Синиша је рекао - само ту потпиши и то је то, а они ће се даље све усмено договорити,“ рекао је Дражен Блажин, Стјепанов пријатељ.
Стјепан Немак
„Чак је и Томислав у кафићу инсистирао да се стави клаузула о доживотном издржавању. И онда је рекао Синиша - не, то није потребно, нас двојица смо пријатељи. Нас двојица смо се све договорили, ти се немаш шта мијешати,“ истакао је Блажин.
Сцена
Бивши учесник "Задруге" брутално претучен
Екипа Провјереног обратила се споменутом јавнобиљежничкој канцеларији у Запрешићу, али нису жељели да дају никакве изјаве, баш као ни сам Синиша Спевец, преносу Курир.
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Друштво
6 ч0
Бања Лука
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму