Освештана звона Храма Преображења Господњег; Присуствовао и Додик

15.09.2025
11:40
Коментари:0
Српско-руски односи подигнути су на већи ниво. У Бањалуци је освештано звоно Храма Преображења Господњег, импозантне грађевине створене у симболичном руском архитектонском стилу. Освештању су присуствовали предсједник Српске Милорад Додик и предсједник Владе Саво Минић.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да ће Српско-руски храм у Бањалуци свједочити времену и повезати историју и љубав која живи између српског и руског народа.
Додик је истакао да је овај храм доказ да српски народ неће заборавити оно што је учинио цар Николај Романов жртвујући породицу и царску Русију бранећи Србе, који су били нападнути од Аустроугарске.
Регион
Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину
Он је навео да то говори да истине живе вјечно, те додао да да руски и српски народ, као православни народи, живе на братској основи и да то никоме не треба да смета.
"На овај начин желимо да се Бањалука, Република Српска захвали Русији и породици цара Николаја за све што је учинила“, рекао је Додик.
Радови на храму се настављају како би у што скорије вријеме био освештан, изјавио је епископ марчански Сава.
Епископ Сава је рекао да данас благодаре Богу на завршеној првој фази радова.
"Подижемо још звона чији ће звук сабирати наш народ на молитву и присјећати нас коме припадамо и куда идемо“, навео је владика.
Регион
Драма изнад Загреба: Авион хитно слетио
Српско-руски храм има пет купола и посебан звоник.
У оквиру Храма биће и српско-руски културни и духовни центар и библиотека, гдје ће се изучавати руски језик и богата руска књижевност.
Овај храм и духовно-културни центар у Бањалуци гради се у част руске царске породице Романов.
Његови темељи освештани су 17. септембра 2018. године.
Пар дана послије, градилиште овог вјерског центра обишао је и шеф руске дипломатије Сергеј Лавров током посјете Бањалуци.
Друштво
6 ч0
Бања Лука
6 ч0
Сцена
6 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму