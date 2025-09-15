Руска обавјештајна служба послала упозорење Србији

Извор:
Б92
15.09.2025
12:06
Коментари:1
Руска Спољна обавјештајна служба (СВР) саопштила је данас да су протести у Србији у великој мјери повезани са субверзивним активностима Европске уније, чији је циљ да на власт у овој земљи доведе, како наводи, "руководство лојално Бриселу".
"Европска унија припрема 'српски Мајдан'... Према информацијама које је добила руска Спољна обавјештајна служба, тренутни немири у Србији уз активно учешће младих људи су у много чему производ субверзивних активности Европске уније и њених држава чланица", наводи се у саопштењу које данас преноси агенција РИА новости.
СВР наводи да је "циљ европског либералног мејнстрима да на власт у овој највећој балканској земљи доведе руководство које је послушно и лојално Бриселу".
Како се истиче, европске елите су спремне да искористе годишњицу трагичних догађаја у Новом Саду 1. новембра, који су постали окидач за протесте, да "преокрену" ситуацију у своју корист.
Термин "Мајдан" у Украјини користи се за описивање масовних демонстрација у тој земљи, које су почеле 21. новембра 2013. године, након што је тамошња влада која је изабрана након парламентарних избора 2012. одбила да потпише споразум о ближој интеграцији Украјине са Европском унијом.
Демонстрације су кулминирале 22. фебруара 2014. године смјеном украјинског предсједника Виктора Јануковича, након чега је нова влада Украјине 21. марта исте године потписала споразума о интеграцији са ЕУ.
