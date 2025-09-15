За два дана регистрована 362 прекршаја

Извор:
У акцији појачане контроле саобраћаја бањалучка полиција је за два дана регистровала 362 прекршаја.
На мети акције били су возачи мотоцикала, електричних возила и бициклисти, али и други учесници у саобраћају. За вријеме акције контролисана је 451 особа, од чега су 192 возача мотоцикла, лаких мотоцикла и мопеда, 32 возача лаких личних електричних возила и 45 бициклиста.
”Евидентирано је 362 прекршаја, од чега је по акценту акције регистровано 218 прекршаја. Од тог броја 56 се односи на неношења заштитне кациге. Због почињених прекршаја санкционисан је 31 возач лаког личног електричног возила и 44 бициклиста, а евидентирано је и 38 осталих прекршаја”, саопштила је ПУ Бањалука.
Појашњавају да су 24 возача санкционисана због нечитке регистарске ознаке, а 15 возача због вожње без положене одговарајуће категорије, односно подкатегорије.
”ПУ Бањалука апелује на све учеснике у саобраћају да поштују законске одредбе и одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају”, наводе у полицији.
