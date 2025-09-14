Ривалка Иване Шпановић освојила злато, па јој се обратила: "Ти си мој идол, да није тебе..."

Извор:
Телеграф
14.09.2025
17:08
Американка Тара Дејвис-Вудхол, иначе једна од највећих ривалки Иване Шпановић, успјела је да дође до златне медаље у скоку удаљ на Свјетском првенству у атлетици које је на програму у Токију.
Она овога пута није имала за противницу нашу Ивану која не скаче удаље, па је самим тим нешто лакше и дошла до златне медаље.
Практично, Тара Дејвис Вудхол је била сјајна на овом такмичењу, скочила је 7.08 метара у првој сери, што је практично било и доста да дође до побједе. На другом мјесту је завршила Малаика Михамбо са 6.99 метара, док је трећа била Наталија Линарес из Колумбије са 6.85.
Послије овога, Телеграф је упитао Тару и да ли има неку поруку за Ивану Шпановић, која ће се такмичити у троскоку?
- Прво, желим да кажем, хвала што си трасирала пут свима у скоку удаљ. Не бих могла да скачем удаљ без ње, она је била мој идол, она је сада мој идол. С обзиром на то да иде на троскок... Срећно, ти си неко ко је инспирација, ко је уживање у овом спорту и хвала на том трасирању пута. Хвала ти пуно, а и честитам - поручила је Тара.
Она је имала ријечи хвале и на рачун атмосфере.
- Атмосфера сјајна, стадион сеА тресао. Навијачи су невјероватни, тек је друга ноћ и сигурна сам да ће бити још узбуђења. Срећни смо што смо овдје.
Открила је и шта је промјенила.
- Осјећам да сам промијенила неке ствари у приступу. Трчала сам брже него што сам трчала икад, била сам спремна за велики скок, али... Преступи човјече, то је био велики преступ.
Истакла је и то да је сада тамо гдје жели да буде.
