Дејан Станковић направио хаос, насрнуо на судију - ВИДЕО

Дерби Москве између Динама и Спартака завршен је без побједника (2:2), али ће утакмица остати у сјенци бурних дешавања на клупи гостију.
Српски тренер Дејан Станковић поново је доспио у центар пажње, али не због игре своје екипе – већ због искључења и скандала који је услиједио.
Темпераментни стратег Спартака искључен је након два жута картона, а разлог је била бурна реакција на одлуку судије да призна гол Динама за 2:1.
Према Станковићевом мишљењу, прије гола је био фаул над играчем његовог тима, па је услиједила експлозија бијеса.
Главни арбитар му је показао жути, а затим и црвени картон, након чега је Станковић насрнуо на судију. Његови помоћници су у посљедњем тренутку спријечили ескалацију и извели га са терена.
И поред искључења, Спартак је успио да избјегне пораз – у 63. минуту Гарсија је погодио за 2:2, чиме је екипа задржала седмо мјесто на табели Премијер лиге Русије. Динамо је осми са три бода мање.
Ипак, инцидент Станковића бацио је сјенку на цијели дерби, а руски медији пишу да га вјероватно очекује ригорозна казна Савеза због физичког контакта са судијом.
Није први пут да бивши капитен репрезентације Србије привлачи пажњу оваквим испадима. Његов темперамент, познат још из играчких дана, неријетко је на удару јавности и у тренерској каријери.
Овога пута, међутим, чини се да би могао да плати високу цијену, јер овакви инциденти ријетко пролазе без озбиљних посљедица.
