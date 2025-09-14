Logo
Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

14.09.2025

16:34

Фото: Pexels

Више од осам милиона пензионера у Њемачкој прима пензије које су чак и мање од социјалне помоћи.

Њемачке пензије су прошле године у просјеку износиле 1.154 евра. Међутим, 42 одсто њих је било испод 1.000 евра. То је двоструко више него што примају пензионери у Хрватској, али је разлика раније била три пута већа.

Њемачке пензије су некада биле сан свих на простору бивше Југославије, али то данас више није случај. Чак 42 одсто њемачких пензионера од 19 милиона има пензије мање од 1.000 евра, јавља немачка агенција дпа. Податке с краја прошле године објавило је Министарство рада као одговор на питање парламентарног посланика Ренеа Шпрингера из крајње десничарске странке Алтернатива за Њемачку (АфД).

Пензије више од осам милиона људи биле су мање од социјалне помоћи, односно финансијске помоћи за трошкове живота, која је на крају 2024. године износила 1.011 евра. Шпрингер је критиковао владу, рекавши да умјесто повећања пензија, социјална држава бива ''подкопана масовном миграцијом сиромаштва''.

Министарство је саопштило да се социјална помоћ не може доделити само на основу износа пензије, јер се други приходи и околности домаћинства не узимају у обзир. Износи пензија се израчунавају појединачно, у зависности од тога колико је особа зарадила током радног вијека, колико је доприноса уплаћено у пензиони фонд и колико година је уплаћивано доприноса.

Према подацима Њемачког института за пензијско осигурање, просечна пензија прошле године износила је 1.154 евра, у поређењу са 1.102 евра у 2023. Мушкарци су у просјеку примали 1.405 евра, а жене 955 евра. Међутим, чак су и такве пензије двоструко веће од оних у Хрватској. Просјечна пензија према општим прописима исплаћена у августу износила је 580 евра. Пензионерима је такође исплаћено повећање од 6,48 одсто у септембру као резултат усклађивања, преноси Индекс.хр.

