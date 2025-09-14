Тајлер Робинсон негирао кривицу!

14.09.2025
16:30
Тајлер Робинсон, осумњичени за убиство америчког конзервативног активисте Чарлија Кирка, негирао је кривицу и не сарађује са властима, али његови сарадници помажу у истрази, рекао је гувернер савезне државе Јута Спенсер Кокс.
"Није признао властима. Не сарађује, али сви људи око њега сарађују", рекао је Кокс за "Еј-Би-Си њуз".
Кирк (31) је убијен 10. септембра ватреним оружјем док се обраћао студентима у Орему у држави Јута.
Робинсон је ухапшен у петак, 12. септембра, након што га је отац препознао на снимцима надзорних камера и наговорио га да се преда, преноси Срна.
