Тајлер Робинсон негирао кривицу!

14.09.2025

16:30

Тајлер Робинсон негирао кривицу!
Фото: Prinscreen/X/ksl tv 5

Тајлер Робинсон, осумњичени за убиство америчког конзервативног активисте Чарлија Кирка, негирао је кривицу и не сарађује са властима, али његови сарадници помажу у истрази, рекао је гувернер савезне државе Јута Спенсер Кокс.

"Није признао властима. Не сарађује, али сви људи око њега сарађују", рекао је Кокс за "Еј-Би-Си њуз".

Кирк (31) је убијен 10. септембра ватреним оружјем док се обраћао студентима у Орему у држави Јута.

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Да ли је ово могуће? Наставник показивао дјеци снимак убиства Чарлија Кирка, и рекао "заслужио је"?!

Робинсон је ухапшен у петак, 12. септембра, након што га је отац препознао на снимцима надзорних камера и наговорио га да се преда, преноси Срна.

Чарли Кирк

Тајлер Робинсон

