Ево шта ће се догодити са вашим тијелом ако мјесец дана једете само воће

Извор:

Телеграф

14.09.2025

16:45

Voće
Фото: Pixabay

Многи људи данас мијењају исхрану у потрази за бољим здрављем - неки избацују шећер, други глутен, трећи се окрећу веганском начину живота. Али колико нас би имало храбрости да једе искључиво воће и ништа друго?

Управо то је пробала Шејд Мартин, 36-годишњакиња из Њујорка, која је мјесец дана живјела само на воћу и открила шта јој је то донијело.

Како је све почело

Прије него што се одлучила на овај подухват, Шејд је патила од болова у рамену и није имала пуно успијеха са терапијама и лијековима. У потрази за ријешењем, прочитала је да алкално воће попут бобичастог воћа, банана, ананаса и манга има противупална својства и одлучила да тестира да ли може помоћи њеном опоравку.

stanija dobrojevic

Сцена

Трпим терор: Станија се огласила о Асмину након што је ушао у ријалити Елита

Током разговора са инфлуенсерком Џилијан Бери, која снима садржај везан за здравији начин живота, открила је да је прве недјеље јела само лубеницу, затим шест дана само грожђе, а тек послије тога уврстила шаренији микс воћа.

Бенефити воћне дијете

Шејд каже да је осјетила изненађујуће позитивне промјене. Имала је више енергије, лакше се концентрисала и ум јој је био бистрији. Такође, менструални болови готово да су нестали, а за мјесец дана смршала је око 4,5 килограма.

Не баш пријатне посљедице

Ипак, дијета није прошла без непријатности. Док је јела искључиво грожђе, избацивала је велике количине слузи из организма, а због високог садржаја влакана у воћу, много чешће је ишла у тоалет него обично.

"То сам и очекивала, јер воће природно убрзава варење", објаснила је.

Мишљење стручњака

Нутриционисткиња и професорка на Универзитету Џорџија, Трејси Бригман, упозорава да овакав режим исхране није добар избор.

Stari ljudi, penzioneri

Друштво

Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

"Иако је воће одличан извор одређених нутријената, оно не садржи све што је организму потребно. Недостатак протеина, здравих масти и одређених витамина и минерала може довести до озбиљних здравствених проблема", рекла је она за Маил Онлине.

Бригман је додала и да воће углавном има мало калорија, па се лако може јавити хронични умор због мањка енергије.

"Због свега тога, оваква дијета може довести до потхрањености", закључила је она.

(телеграф)

