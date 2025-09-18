Logo

Макрон најавио увођење санкција Ирану

18.09.2025

20:06

Коментари:

0
Макрон најавио увођење санкција Ирану
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Европске силе ће вјероватно до краја мјесеца поново увести међународне санкције Ирану, након што је посљедњи круг разговора са Техераном оцијељен као неозбиљан, изјавио је француски предсједник Емануел Макрон.

Велика Британија, Француска и Њемачка покренуле су крајем августа тридесетодневни процес за поновно увођење санкција УН.

Оне су поставиле услове које Техеран треба да испуни током септембра да санкције не би биле уведене. Главни услов је да Иран поново омогући да инспектори УН добију приступ његовим нуклеарним локацијама.

Илегална кланица

Србија

Прерађивали месо у нехигијенским условима и продавали га грађанима

Министри спољних послова европске велике тројке, шеф спољне политике ЕУ и њихов ирански колега одржали су јуче телефонски разговор.

Дипломате са обје стране рекле су да није постигнут значајан напредак, иако су врата и даље отворена за покушај постизања договора прије истека рока, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Емануел Макрон

Иран

Sankcije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прерађивали месо у нехигијенским условима и продавали га грађанима

Србија

Прерађивали месо у нехигијенским условима и продавали га грађанима

34 мин

0
Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

Градови и општине

Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

35 мин

0
Како да одмаглите ретровизоре брзо?

Ауто-мото

Како да одмаглите ретровизоре брзо?

38 мин

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Орбан честитао Минићу: Република Српска може и даље рачунати на непоколебљиву подршку Мађарске

56 мин

0

Више из рубрике

Израел поново напао Либан

Свијет

Израел поново напао Либан

1 ч

0
Шок у Русији: Путин потврдио – спрема се промјена власти

Свијет

Шок у Русији: Путин потврдио – спрема се промјена власти

1 ч

0
АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту

Свијет

АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту

1 ч

0
Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче

Свијет

Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

20

12

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

20

07

Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

20

06

Макрон најавио увођење санкција Ирану

20

06

Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner