Макрон најавио увођење санкција Ирану

Европске силе ће вјероватно до краја мјесеца поново увести међународне санкције Ирану, након што је посљедњи круг разговора са Техераном оцијељен као неозбиљан, изјавио је француски предсједник Емануел Макрон.
Велика Британија, Француска и Њемачка покренуле су крајем августа тридесетодневни процес за поновно увођење санкција УН.
Оне су поставиле услове које Техеран треба да испуни током септембра да санкције не би биле уведене. Главни услов је да Иран поново омогући да инспектори УН добију приступ његовим нуклеарним локацијама.
Министри спољних послова европске велике тројке, шеф спољне политике ЕУ и њихов ирански колега одржали су јуче телефонски разговор.
Дипломате са обје стране рекле су да није постигнут значајан напредак, иако су врата и даље отворена за покушај постизања договора прије истека рока, преноси Срна.
