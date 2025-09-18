Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

Извор:
Б92
18.09.2025
21:42
Коментари:0
Једна Британка одлучила је да подијели своје искуство на друштвеним мрежама, а тиче се цијене хране у Турској.
Остала је пријатно изненађена цијеном комплетног оброка од три јела у једном од најпопуларнијих љетовалишта, а њена објава на друштвеној мрежи ТикТок брзо је привукла пажњу.
Она је открила да се, упркос свим причама о инфлацији, и даље могу наћи изузетно повољне понуде. Објаснила је да је у Мармарису наишла на ресторан који је једноставно морала да подијели са својим пратиоцима.
"Здраво свима, ако боравите у области Армуталан у Мармарису, заправо можете добити оброк од три јела за 3,50 фунти (око 4 евра), а ако стварно желите да пробате традиционалну турску кухињу, заиста бих вам препоручила да дођете овдје", поручила је корисница.
Њена објава изазвала је лавину коментара и питања. Потврдила је да су цијене исте током цијеле године, а радозналим туристима открила је да се ресторан зове "Anadoly Yemek Evi". Многи су се јавили са сопственим позитивним искуствима.
"Обожавам ово мјесто. Мој муж стално иде тамо по храну за нас. Одлична је", написала је једна корисница, док је друга додала да је невјероватно јефтино.
Ресторан има и одличне рецензије на сајту ТрипАдвисор, са просјечном оцјеном од пет звијездица, а један од посјетилаца га је описао као мјесто са најбољом храном у Мармарису.
(б92)
