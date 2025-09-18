Logo

Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

Извор:

Б92

18.09.2025

21:42

Фото: Osviel Rodriguez Valdés/Pexels

Једна Британка одлучила је да подијели своје искуство на друштвеним мрежама, а тиче се цијене хране у Турској.

Остала је пријатно изненађена цијеном комплетног оброка од три јела у једном од најпопуларнијих љетовалишта, а њена објава на друштвеној мрежи ТикТок брзо је привукла пажњу.

Дрога

Регион

Нећете вјеровати шта су Црногорци урачунали у БДП

Она је открила да се, упркос свим причама о инфлацији, и даље могу наћи изузетно повољне понуде. Објаснила је да је у Мармарису наишла на ресторан који је једноставно морала да подијели са својим пратиоцима.

"Здраво свима, ако боравите у области Армуталан у Мармарису, заправо можете добити оброк од три јела за 3,50 фунти (око 4 евра), а ако стварно желите да пробате традиционалну турску кухињу, заиста бих вам препоручила да дођете овдје", поручила је корисница.

@lifeoflottss Marmaris - Türkiye 🇹🇷 #marmaris #marmaristurkiye #turkiye #placestoeatmarmaris #foodmarmaris ♬ original sound - LifeofLottss

Њена објава изазвала је лавину коментара и питања. Потврдила је да су цијене исте током цијеле године, а радозналим туристима открила је да се ресторан зове "Anadoly Yemek Evi". Многи су се јавили са сопственим позитивним искуствима.

"Обожавам ово мјесто. Мој муж стално иде тамо по храну за нас. Одлична је", написала је једна корисница, док је друга додала да је невјероватно јефтино.

Протест-Француска 18092025

Свијет

Протести у Француској: Приведено више од 300 људи током демонстрација

Ресторан има и одличне рецензије на сајту ТрипАдвисор, са просјечном оцјеном од пет звијездица, а један од посјетилаца га је описао као мјесто са најбољом храном у Мармарису.

(б92)

