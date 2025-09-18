Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Извор:
СРНА
18.09.2025
22:24
САД су поново ставиле вето на резолуцију Савјета безбједности УН којом се тражи тренутни и трајни прекид ватре у Појасу Газе и ослобађање талаца.
САД сматрају да предложени текст не осуђује у довољној мјери покрет Хамас, преноси АП.
Осталих 14 чланица најважнијег тијела УН гласале су за резолуцију, која је хуманитарну ситуацију у Гази описала као катастрофалну и позвала Израел да укине сва ограничења на испоруку помоћи за 2,1 милион Палестинаца на тој територији.
"Колеге, противљење САД овој резолуцији неће бити изненађење. Она не осуђује Хамас, нити признаје право Израела да се брани и погрешно легитимише лажне наративе који иду у корист Хамасу, а који су, нажалост, наишли на одзив у Савјету", рекла је уочи гласања Морган Ортагус, виши амерички политички савјетник.
Она је додала да су остале чланице Савјета безбједности игнорисале упозорења САД о, како је навела, неприхватљивом језику резолуције и предузеле акцију осмишљену да привуче вето.
