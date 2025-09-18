Logo

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Извор:

СРНА

18.09.2025

22:24

Коментари:

0
Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

САД су поново ставиле вето на резолуцију Савјета безбједности УН којом се тражи тренутни и трајни прекид ватре у Појасу Газе и ослобађање талаца.

САД сматрају да предложени текст не осуђује у довољној мјери покрет Хамас, преноси АП.

Осталих 14 чланица најважнијег тијела УН гласале су за резолуцију, која је хуманитарну ситуацију у Гази описала као катастрофалну и позвала Израел да укине сва ограничења на испоруку помоћи за 2,1 милион Палестинаца на тој територији.

"Колеге, противљење САД овој резолуцији неће бити изненађење. Она не осуђује Хамас, нити признаје право Израела да се брани и погрешно легитимише лажне наративе који иду у корист Хамасу, а који су, нажалост, наишли на одзив у Савјету", рекла је уочи гласања Морган Ортагус, виши амерички политички савјетник.

Она је додала да су остале чланице Савјета безбједности игнорисале упозорења САД о, како је навела, неприхватљивом језику резолуције и предузеле акцију осмишљену да привуче вето.

Подијели:

Тагови:

Савјет безбједности УН

Gaza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хеликоптер у ком су били Трамп и Меланија принудно слетио

Свијет

Хеликоптер у ком су били Трамп и Меланија принудно слетио

32 мин

0
Појачане мјере обезбјеђења Ђорђе Мелони

Свијет

Појачане мјере обезбјеђења Ђорђе Мелони

35 мин

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Разоран земљотрес погодио Русију: Издато хитно упозорење

53 мин

0
Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје ове улице и насеља

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје ове улице и насеља

56 мин

0

Више из рубрике

Хеликоптер у ком су били Трамп и Меланија принудно слетио

Свијет

Хеликоптер у ком су били Трамп и Меланија принудно слетио

32 мин

0
Појачане мјере обезбјеђења Ђорђе Мелони

Свијет

Појачане мјере обезбјеђења Ђорђе Мелони

35 мин

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Разоран земљотрес погодио Русију: Издато хитно упозорење

53 мин

0
Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

Свијет

Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

22

36

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22

33

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

22

25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

22

24

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner