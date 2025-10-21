Поједноставити поступак додјеле подстицаја малим и средњим предузећима

Извор:
Приједлогом закона о измјенама Закона о развоју малих и средњих предузећа који је недавно утврдила Влада Републике Српске намјерава се додатно поједноставити поступак додјеле подстицаја, те га учинити јасним и ефикасним како за предузећа која су за то заинтересована, тако и за орган који спроводи поступак, речено је у Министарству привреде и предузетништва Српске.
Из Министарства појашњавају да се законом мијењају правила у вези са утврђивањем услова и начином спровођења поступка додјеле свих врста подстицаја, те је циљ да се ови елементи прописују у подзаконским актима, како би се брже и ефикасније могли прилагођавати стању и промјенама на тржишту у области привреде.
''Дакле, циљ је да се кроз подзаконске акте пропише поступак додјеле подстицаја који је временски краћи и једноставнији у оквиру једне календарске године'', наводе у ресорном министарству.
Овим измјенама закона мала и средња предузећа неће имати обавезу да израђују пројекат као посебан документ, који је захтијевао додатно вријеме, евентуалне трошкове ангажмана консултаната и друге активности које посебно отежавају пријаву малим субјектима.
Подзаконским актима се прописује једноставан образац захтјева са кључним елементима активности, те подацима о субјекту.
''Такође, циљ ових измјена је и да се уједначе процедуре додјеле свих врста подстицаја које додјељује Министарство, а што подразумијева усклађеност одредаба у законима и подзаконским актима којима се прописују поступци додјеле подстицаја'', наводе у ресорном министарству.
Поједностављењем процедуре привредни субјекти немају обавезу утрошка времена и ресурса на припрему документације и поступка пријаве на јавни позив за додјелу подстицаја, већ се могу фокусирати на правилан избор подстицаја и ефекте које могу имати од њих.
Из Министарства привреде и предузетништва подсјећају да је Законом о развоју малих и средњих предузећа, између осталог, успостављен правни и институционални оквир за спровођење поступка додјеле подстицаја за мала и средња предузећа.
Намјена додјеле подстицаја је побољшање конкурентности, промоција малих и средњих предузећа и успостављање и јачање предузетничке инфраструктуре.
Циљ Министарства привреде и предузетништва, наглашава се, јесте да обезбиједи субјектима подстицаје који ће им омогућити да прате трендове на тржишту, а који утичу на њихово пословање и конкурентност јер то од њих захтијева брже прилагођавање кроз набавку модерне опреме за производњу и услуге, дигиталну трансформацију пословања, енергетску ефикасност, едукације, стандарде, учешће на сајмовима и друге битне активности.
У Министарству наводе да промјена тржишних трендова захтијева и прилагођавање потребне подршке и поступака, који се брже и ефикасније могу дефинисати подзаконским актима у односу на интервенције у закону за које је потребно више времена.
