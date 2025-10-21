Нетанјаху: Израел и Република Српска се суочавају са проблемом радикалног ислама

Израелски писац је рекао да су Срби били, готово, једини народ који се активно борио против нациста и поднио велику жртву и да Израелци то знају и да се због тога диве српском народу.

Гостујући у нашој емисији Актуелно, Нетанјаху је поручио да се и данас Израел и Република Српска суочавају са проблемом радикалног ислама.

Током посјете Републици Српској, Нетанјаху је истакао значај културе сјећања и упозорио на опасности од гушења слободе мишљења у савременом демократском друштву.

Истиче да је кратко у Републици Српској, али да је видио да су људи пријатни, те да се упознао са стратиштима Срба на овим просторима.

- Био сам на великом стратишту Срба и Јевреја и морам да кажем да нисам знао колико је Срба побијено током рата. Знао сам да је рат био, али нисам знао колико је људи убијено. Када се помене масовно убијање у Другом свјетском рату, људи обично помисле на Јевреје, али сам сазнао да су ту били и Срби - рекао је Нетанјаху.

Истиче да је веома значајно бити упознат са оваквим стварима, те да га не изненађује да у друштву постоје убилачки елементи.

- Да људи могу бити бољи јесте сан, али морамо научити како да се одупремо таквим људима. Оно што Израел ради протекле три године јесте управо то – боримо се против оних који су хтјели да униште јеврејски народ и научили смо да им се одупремо, и силом ако треба. Надам се да ће и Европа научити ту лекцију. Драго ми је што сам овдје, нарочито јер сам дошао поводом представљања своје књиге - каже Нетанјаху.

Иначе књига овог аутора је преведена на српски језик, а говори о феномену културе искључивања. Сама књига је написана прије 30 година, а сада добија преводе на друге језике.

- Прије свега, када сам писао ову књигу, термин "култура искључивања" прије тридесет година није постојао, али појава јесте постојала у Израелу. Користио сам ријеч "љевица" и свима је било јасно о чему говорим – о потпуној доминацији медија и академских кругова које су предводили љевичари. То је било гушење слободне мисли, и то је постојало и у Израелу и на Западу. Недавно је постало још горе, и хтио сам да то прикажем у сатиричном роману - наглашава Нетанјаху.

Поручује да је дошло до еволуције у Америци и Европи, до ширења те појаве, и сада је она добила нови облик.

- Увијек сте имали друштва у којима је једна вјера била нетолерантна према другој и људе који су страдали због својих идеја, попут Галилеја. Али данас живимо у друштву које наизглед његује слободу, али у стварности је све опасније – ако у академским круговима кажете нешто "погрешно", нећете добити посао; ако у свијету из којег ја долазим покажете политички став – готови сте - поручио је Нетанјаху.

Истиче да се таква појава управо десила и главном лику његовог романа, а када је у питању изазов живљења у данашњем времену истиче да оно што се десило његовом главном лику, да се то десило и њему.

- Могу да говорим само о израелском друштву, јер тамо живим. Оно што се десило мом главном лику десило се и мени. Након што ми је роман објављен, као и главни лик, и ја сам доживио лични напад у израелском друштву. Свашта су писали о мени - једино што је било тачно било је како су написали моје име. Све остало је било лажно. Љевичарски часописи су ме нападали, а када сам поднио жалбу, то сам урадио анонимно. Покушавали су да ме избришу из јавности - то је управо култура искључивања. О томе пишем, а мој роман ми је постао стварност. Видим шта интелектуалци на Западу раде - настоје да своје идеје наметну људима, ако треба и силом. Неке ријечи су добиле погрешно значење, а "интелектуалац" је једна од њих - каже Нетанјаху.

На питање како гледа на то да се најновији облици цензуре појављују у државама које смо сматрали бастионима демократије, Нетанјаху истиче да је то тешко објаснити.

- Људи се удаљавају од демократије - називају се демократама, али сваку комунистичку земљу су такође називали "демократском". Демократија је владавина народа, а слобода изражавања њен је основни принцип. Оно што се дешава данас, и то је евидентно, јесте да интелектуалци и самопроглашене елите - које ја у књизи називам љевичарима - желе да њихов начин живота постане начин функционисања читавог друштва. Користе чак и правосуђе да наметну своју вољу народу. У Израелу је правосуђе постало стварни политички фактор. Судови себи узимају за право да не поштују закон, већ га тумаче по свом нахођењу - рекао је Нетанјаху.

Подсјећа да је један такав случај био у Израелу.

- Имали смо случај када је премијер рабин морао поднијети оставку јер је Врховни суд тако одлучио, иако закон то није изричито налагао. То је покренуло циклус у којем суд одлучује по својој вољи, без обзира на закон. Такве појаве видимо и у Канади и у Европској унији. То је опасност - судије себи приписују улогу политичких лидера - јасан је Нетанјаху.

Упућује на феномен злоупотребе правосуђа те подсјећа да у Израелу судије Врховног суда бирају сами себе.

- У Израелу судије Врховног суда саме бирају себе, што је јединствен случај. Садашња влада је покушала да спроведе реформу како би и политичари имали право гласа при избору судија, као што је то у другим земљама. Али судије и љевичари су то схватили као пријетњу својој моћи и покренули протесте. Настала је национална криза, али вјерујем да ће се, када се ситуација стабилизује, те промјене ипак десити. Велика већина становништва жели слободу и демократске промјене. Иако мој роман завршава на депресиван начин, апсолутна власт увијек на крају губи. Вјерујем да ће се демократија вратити и у Израел и у Европу - сматра Нетанјаху.

Истиче да у култури и умјетности никада не вјерује у изричите поруке.

- У мом роману их нећете наћи. Једна од слабости савремене умјетности је потреба да све има "поруку". То важи и за књижевност и за позориште. Ја сам драматург и желим да публика сама схвати шта треба да мисли. Добро позориште не мора бити изричито - оно треба да имплицира. У мом роману постоји лик глумице која износи ставове супротне мојим, али ја не говорим читаоцима шта да мисле. Након представе, глумица ми је пришла и рекла: "Ово је управо оно што добра умјетност треба да постигне" - поручио је Нетанјаху.

Током боравка у Републици Српској, Нетанјаху се састао са предсједником Додиком за којег каже да има само лијепе и добре утиске.

- Имам само добре утиске након састанка с предсједником Додиком. Једна карактеристика коју сам уочио - а ријетка је међу политичарима - јесте потпуна искреност. Он говори искрено и има снажан став о ономе у шта вјерује. Наравно, немамо исто мишљење о свему, али дијелимо забринутост због радикалног ислама и његове тежње да се наметне свијету. Он то врло добро разумије. Израел живи с тим проблемом сваки дан, и мислим да се добро разумјемо. Честитам вашој земљи што показује спремност да се не покори таквим појавама. Једина разлика између наше ситуације и ваше јесте што они вас желе да преобрате у Ислам, а нас желе да униште - јасан је Нетанјаху.

Истиче да постоје бројне сличности српског и јеврејског народа, али да су Јевреји извукли поуку из свог страдања.

- Оснивач ционизма Херцог схватио је шта се дешава у Европи - видио је колико људи мрзи Јевреје и схватио да антисемитизам не може бити искоријењен. Зато је сматрао да Јевреји морају имати своју државу и војску која ће их штитити. Током историје смо много пута страдали - у средњем вијеку, у Холокаусту. Научили смо да морамо бити снажни. Израел данас има једну од најјачих војски на свијету. Морамо се бранити од пријетњи попут Хамаса, Хезболаха и Ирана. Лекција је јасна: морамо имати храброст да се боримо и не дозволити да нас преваре они који тврде да "желе мир", а у ствари желе уништење - јасан је Нетанјаху.

Током боравка у Републици Српској, такође је посјетио и Доњу Градину, мјесто страдања великог броја Срба и Јевреја.

- Култура сјећања је апсолутно важна. Морате знати шта се десило и разумјети зашто. Код вас су то били Хрвати под нацистичком Њемачком. Морате знати да вам је потребна физичка снага да вам се то не понови. То је порука коју морамо понијети са ових стратишта. Нисам знао да је толико Срба овдје убијено - то је невјероватно. Али људи, генерално, не маре. Важно је да се сјећамо и да показујемо саосјећање, али најважније је да будемо спремни да се такве ствари више никада не понове - поручује Нетанјаху.

Додаје да су Срби кроз историју били жртве културе искључивања, посебно током деведесетих година прошлог вијека, када су Срби на Западу представљани као агресори. Нетанјаху истиче да је позицију Срба схатио још прије 30 година.

- Никада нисам вјеровао међународним медијима. Већ тада ми је било јасно - ако вас медији нападају, значи да сте вјероватно на правој страни. Знамо шта се Србима дешавало у Другом свјетском рату - борили сте се храбро против нациста. Погледајте сада Газу - непријатељ бомбардује вас, а медији покажу само једну страну. Тако су радили и прије тридесет година са Србима. Већ тада сам схватио шта се дешава, и данас то још боље разумијем - истиче Хетанјаху.

Говорећи о љевичарским покретима. поручује да је данас написано доста књига о томе.

- Данас бити љевичар значи жељети да се друштво понаша на одређени начин, и онда ту идеју намећете друштву. Ако сте на десници, желите да друштво функционише и не намећете идеје. Љевичари могу бити нетрпељиви и не толерисати оне који мисле другачије; сматрају их моралним злом и желе да сузбију другу страну. Мислим да је то у природи појединих љевичара и да је из тог разлога неки постају екстремни. Комунисти су представљали екстреман став, и можда то објашњава одређене појаве - сматра Нетанјаху.

Сматра да у данашњој ери друштвених мрежа је могуће бити независан мислилац, те да је немогуће сузбити људски ум.

- Људи мисле независно својом главом и не можете сузбити људски ум. Независно мишљење је важна ствар, али питање је да ли га можете отворено и слободно изразити. Нису у питању само разговори у кући, већ да ли можете то мишљење изразити у јавности - а та идеја је кључна за демократију. Данашњи Запад, нажалост, понегдје настоји да то угуши, што не смије и не треба да се деси - закључио је Нетанјаху.