Најтужнија вијест дана: Умро мали Гаврило, дјечак који је ујединио Србију

17.09.2025
20:18
Коментари:0
Мали Гаврило Ђурђевић из Чумића, дјечак који је ујединио читаву Србију у борби за најскупљи лијек на свијету, изгубио је битку за живот.
- Његова храброст, невин осмијех и велика борба покренули су талас љубави и солидарности какав се ријетко виђа. Захваљујући њему, научили смо да нема граница када је у питању хуманост и да се читава нација може ујединити око једног дјетета - објављено је на Инстаграм страници Крагујевчани.
Примио је лијек за који се борила цијела Србија, али живот је имао другачији пут. Остаје вјечна успомена на анђела који је промијенио срца милиона људи. Почивај у миру, мали јунаку, а твоја прича нека заувијек буде подсјетник да љубав и доброта побјеђују све.
Свијет
2 ч0
Градови и општине
3 ч2
Друштво
3 ч0
Економија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
47
22
44
22
23
22
15
21
57
Тренутно на програму