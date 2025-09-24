Јак земљотрес на Сицилији

Извор:
Телеграф
24.09.2025
17:19
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у сриједу, 24. септембар 2025 у 17,06 часова, на подручју Сицилије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.2692 и дужине 14.8285, западно од града Месина.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 129.2 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
