Јак земљотрес на Сицилији

Извор:

Телеграф

24.09.2025

17:19

Јак земљотрес на Сицилији
Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у сриједу, 24. септембар 2025 у 17,06 часова, на подручју Сицилије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.2692 и дужине 14.8285, западно од града Месина.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 129.2 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Земљотрес

Sicilija

