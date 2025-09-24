Logo

Захарова о нападу Кијева на Каспијски гасоводни конзорцијум: Ово је сигнал за ЕУ

Извор:

Sputnjik

24.09.2025

17:19

Фото: Танјуг/АП

Европска унија не треба да се да се изненади ако кијевски режим усаврши своје терористичке вјештине против европских аеродрома и складишта нафте, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова за Спутњик коментаришући нападе украјинских снага на Каспијски гасоводни конзорцијум (КГК) у Новоросијску.

Према њеним ријечима, кијевски режим циља цивилну инфраструктуру, енергетске објекте и аеродроме.

„Ово је сигнал за ЕУ: немојте се изненадити ако Банкова (улица у којој се налази администрација Владимира Зеленског) усаврши своје терористичке вјештине против њихових аеродрома, складишта нафте и гасовода“, поручила је Захарова.

Кабинет Каспијског гасоводног конзорцијума (КГК) у Новоросијску оштећен је у масовном нападу дроном на центар града, а два радника су повријеђена, саопштила је компанија новинарима.

Košarka, lopta

Кошарка

Српски кошаркаш потписао за ФМП

Претходно, канцеларија градоначелника, позивајући се на Кубанску регионалну оперативну групу, објавила је да је број жртава након напада украјинских дронова на Новоросијск порастао на осам, двије особе су погинуле.

(Спутњик)

Таг:

Марија Захарова

18

09

Први пут успјешно третирана једна од најокрутнијих болести: Пацијенти су наставили ходати упркос очекивању да неће

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

