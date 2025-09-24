Извор:
Европска унија не треба да се да се изненади ако кијевски режим усаврши своје терористичке вјештине против европских аеродрома и складишта нафте, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова за Спутњик коментаришући нападе украјинских снага на Каспијски гасоводни конзорцијум (КГК) у Новоросијску.
Према њеним ријечима, кијевски режим циља цивилну инфраструктуру, енергетске објекте и аеродроме.
„Ово је сигнал за ЕУ: немојте се изненадити ако Банкова (улица у којој се налази администрација Владимира Зеленског) усаврши своје терористичке вјештине против њихових аеродрома, складишта нафте и гасовода“, поручила је Захарова.
Кабинет Каспијског гасоводног конзорцијума (КГК) у Новоросијску оштећен је у масовном нападу дроном на центар града, а два радника су повријеђена, саопштила је компанија новинарима.
Претходно, канцеларија градоначелника, позивајући се на Кубанску регионалну оперативну групу, објавила је да је број жртава након напада украјинских дронова на Новоросијск порастао на осам, двије особе су погинуле.
