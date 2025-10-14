Мајка открила детаље свирепог злочина: Тројица су га држала док га је убица убадао ножем

Извор:
14.10.2025
Бацили су мог сина на под, тројица су га држала док га је осумњичени убица кухињским ножем убадао! Монструм, за којим је полиција сада расписала потерницу починио је бескрупулозан злочин без икаквог повода!
Ове болне ријечи за Курир изрекла је неутјешна Ана Јовић, мајка студента Вукашина Станковића (23) који је брутално убијен у ноћи између 30 и 31. августа, два сата иза поноћи испред једне кладионице у Курсулиној улици на Врачару у Београду. Четворица нападача разбјежали су се након крвавог напада, а тројица су до сада ухапшена, док се за главноосумњиченим Ђорђем Макићем (19) интезивно трага. МУП Србије огласио се саопштењем у петак, објавивши фотографију бјегунца.
"Сматрам да је јако добро што је полиција издала саопштење у коме су навели да се трага за осумњиченим Ђорђем Макићем са Новог Београда уз приложену фотографију како би јавност била упућена да је он осумњичен за тежак злочин у ком је убијен мој син јединац, Вукашин", наводи Ана и додаје:
"Као грађани морамо да будемо обазриви с обзиром на то да је осумњичени убица и даље на слободи. Може бити било гдје и може починити опет исто кривично дјело. Опасан је и то треба имати на уму. Осумњичен је да ми је убио сина и то дијете које никада прије тога није видео и није упознао. Тројица су држала мог сина на поду, док га је он бесомучно убадао ножем и то кухињским. "
Мајка која је одлучила достојанствено у свом највећем болу да се бори за правду, каже да је објава МУП Србије била додатно болна и тешка јер је објављена на дан када је сину давала четрдесетодневни помен.
"Током истраге сазнала сам за ким полиција и тужилаштво трагају, али је та вијест обејлодањена на дан помена мом сину, па је та вијест пробудила у мени многа осјећања. Туга, бол, бијес - све се скупило. Али опет кажем, мислим да је добро што је тако јавно објављено", каже Ана и са поносом говори:
"Ја сам била мајка која је 23 године живјела са таквим анђелом од дјетета. Поносна сам на то. Ми се никада нисмо посвађали, ми смо били најбољи тим. Захвална сам на томе што ми га је живот дао, али борићу се да правда буде задовољена јер је Вукашин био дијете за примјер, а отишао је на тако свиреп начин и то без икаквог разлога."
Иначе, да подсјетимо, у полицијском саопштењу наводи се да у заједничкој сарадњи са УКП, Одјељењем за сузбијање крвних, сексуалних, саобраћајних деликата и трговину људима, и у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду трагају за осумњиченим починиоцем Ђорђем Макићем, који се сумњичи, да је кобне вечери са још тројицом мушкараца, који су претходно ухапшени и налазе се у притвору, учествовао у тучи 31. августа у Курсулиној улици у Београду.
"Сумњичи се да је учествовао у тучи у Курсулиној улици, испред једне кладионице, када су оштрим предметом нанијели повреде двојици младића од којих је један смртно страдао, док је други задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот. Подсјећамо, да су претходно ухапшени А. К. (18) и двојица седамнаестогодишњака због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела тешко убиство и тешко убиство у покушају", наводи се између осталог у саопштењу МУП-а Србије.
Истрагу поводом убиства води Више јавно тужилаштво у Београду. Истражитељима су у идентификацији нападача помогли и снимци са надзорне камере из кладинонице и испред локала. Иначе, како се могло прочитати у медијима након убиства, Вукашин Станковић је задобио чак 19 убода ножем.
