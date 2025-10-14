Logo

Јасан став Кремља: Москва поздравља напоре Америке

14.10.2025

13:11

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија поздравља напоре Вашингтона и предсједника САД Доналда Трампа у циљу проналажења рјешења за сукоб у Украјини, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Без сумње поздрављамо такве намјере и потврду политичке воље да се пронађу мирна рјешења", рекао је Песков новинарима.

Русија и Украјина одржале су три круга директних преговора од маја ове године, подсјећа ТАСС.

Амерички предсједник је у контакту и са предсједником Русије Владимиром Путином и са предсједником Украјине Владимиром Зеленским, са намјером да се пронађе рјешење и оконча руско-украјински сукоб.

