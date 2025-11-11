Шта се десило са најуспјешнијом српском мисицом?

Извор:
Сања Папић је најуспјешнија мисица региона, освојивши признања на Мис Универзума 2003. и Мис Европе исте године. Она се суочила се са породичном трагедијом, а након тешког периода је наставила да постиже професионалне успјехе.
Док домаћа јавност расправља о учешћу монголске љепотице Јелене Егорове која нас ове године представља на такмичењу Мис Универзума у Тајланду, присећамо се наше најуспјешније мисице која је на истом избору љепоте постигла најбољи пласман.
Сања је била у топ 5 најљепших жена на свијету на избору за Мис Универзума 2003. у Панами, док је исте године на такмичењу за Мис Европе у Паризу заузела треће мјесто! Били су то највећи успјеси које је једна мисица са ових простора икада остварила.
Заносна Новосађанка је 2003. учествовала и на избору љепоте у Нигерији, гдје је проглашена за побједницу, а након тога привукла је пажњу славног дизајнера Роберта Кавалија па је постала његова муза. Та сарадња била је изузетно запажена.
Услиједио је уговор са свјетски познатом марком сатова, па је уз Синди Крофорд, Михаела Шумахера и Ану Курњикову била заштитно лице престижног бренда.
Сања Папић и њена природна љепота блистали су и на малим екранима, када је од 2010. до 2012. била водитељка спортске емисије "Тотал тенис" на РТС-у. Поменуте титуле на такмичењима љепоте остварила је као представница Србије и Црне Горе.
Најпознатија мисица са ових простора дипломирала је економију, а то знање јој сигурно помаже док обавља посао директорке продаје туристичких аранжмана за Малдиве. Почела је тиме да се бави 2016. године и судећи по њеном Инстаграм профилу егзотично острво је и даље њена адреса.
Сања Папић (40) на Малдивима има своју приватну плажу и годинама уназад организује путовања за памћење.
Мама је дјевојчице Ларе коју је добила са адвокатом Драгославом Мишом Огњановићем за ког се удала у августу 2017. у Паризу. Додала је свом презимену мужевљево. Годину дана касније, 28. јула 2918, Огњановић је убијен у близини стана на Новом Београду, гдје су живјели.
Драгослав Миша Огњановић каријеру је почео деведесетих година у београдској полицији као инспектор у Одјељењу за убиства. Службу је напустио након што су у једној акцији хапшења тешко рањена двојица његових колега.
Кобног дана био је са сином Петром, ког је добио са бившом супругом Наталијом Михић, а тај брак донио му је и сина Михајла.
