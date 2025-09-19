Logo

Како преживјети развод: 8 савјета за мушкарце који пролазе кроз тешко раздобље

19.09.2025

19:54

Како преживјети развод: 8 савјета за мушкарце који пролазе кроз тешко раздобље

Развод је једна од најстреснијих ситуација у животу, како за жене, тако и за мушкарце. Он доноси емотивну празнину, губитак стабилности, а често и осјећај личног неуспјеха. И док су разлози прекида најчешће сложени и обострани, понекад једна страна остаје потпуно затечена.

Управо такву ситуацију подијелио је један мушкарац у својој искреној и личној исповијести тек годинама након развода, схватио је прави разлог због ког га је супруга, послије 15 година брака, напустила.

У наставку преносимо његову причу - пут од самопоузданог предузетника до сломљеног мушкарца, и затим поново до живота у балансу, али овога пута са другачијим приоритетима.

"До своје четрдесет друге, мислио сам да имам све под контролом. Живио сам оно што би многи назвали сном - водио сам успјешан бизнис са велнес ретритима на Ибици, каријера је напредовала, а брак ми је дјеловао стабилно.

Мојих 15 година брака и заједнички живот са супругом преселили смо из Лондона на острво 2011. године. Она је радила у приватном банкарству, ја у медијима. Обоје смо жељели да побјегнемо од корпоративне трке и пронађемо смисленији живот. Нисмо имали дјецу, па смо једноставно одлучили да ризикујемо.

Али, три године касније, све се распало.

Развод из ведра неба

Једног дана ми је супруга рекла да није срећна и да жели развод. Био сам у шоку. Нисам видио да то долази. Мислио сам да се тако нешто мени никада не може догодити.

Напустила је и фирму и земљу. Вратила се у Велику Британију, а ја сам остао сам да водим бизнис који смо заједно градили. Покушавао сам да поправим ствари, али развод је био финализован у року од годину дана. Био је миран, без драме, али болан.

Тек након неког времена, схватио сам знакове које сам раније игнорисао.

Гдје сам погријешио? Фокусирао сам се на све - осим на њу

Бизнис нас је прогутао. Обоје смо били превише укључени у посао, али ја сам био тај који је емотивно потпуно одсуствовао. Био сам толико фокусиран на посао да сам занемарио њене емоције - а и своје.

Као коуч, сада то препознајем и код својих клијената: мушкарци ријетко признају када им нешто не одговара. Ћуте, трпе и надају се да ће "проћи". Жене су далеко отвореније и чешће се ослоне на пријатеље. Ми се, једноставно, затворимо.

Сломљен, изгубљен и - сам

Након разлаза, осјећао сам се потпуно изгубљено. Мислио сам да више никоме нећу бити занимљив. Био сам у четрдесетим, разведен, емотивно сломљен, а уз то сам морао да водим фирму. Самопоуздање ми је било на нули.

Трудио сам се да споља изгледам као да је све у реду, али изнутра сам био у хаосу. Вечери сам проводио уз вино, не претјерано, али више него иначе. Утјеху сам тражио и у тренинзима. Спустио сам проценат тјелесне масти на испод 10%, имао сам трбушњаке, али сам се осјећао празно.

Схватио сам да физички изглед није рјешење. Радио сам све "како треба", али нисам имао правац. Требало ми је да се суочим са собом.

Пут промјене изнутра, не споља

Захваљујући свом знању из психологије и коучинга, знао сам шта треба да урадим, али знао сам и да ми треба помоћ са стране. Кренуо сам на медитационе ретрите, затим и на терапију. Три мјесеца сам активно радио на себи.

Схватио сам колико сам запоставио своју везу, али и себе. Живио сам на прелијепом острву, на Ибици, а нисам имао времена да га стварно доживим. Био сам опсједнут тиме да друга особа буде срећна, а никада се нисам запитао: "Шта нама заправо треба?"

Нова љубав, нови живот

Годину дана касније, у мој живот је ушла Клер, жена коју сам познавао од раније. И она је пролазила кроз развод. Почели смо везу на даљину, а 2016. године преселила се на Ибицу. Данас смо у браку и живимо у Великој Британији, гдје заједно водимо подкаст и коучинг бизнис "Тhe Midlife Mentors''.

Такође сам написао књигу: "Тhe Midlife Male Handbook'', као водич за мушкарце који желе да се емотивно, ментално и физички ресетују у својим 40-им и 50-им.

Порука другим мушкарцима

Мој савjет мушкарцима који пролазе кроз развод: узмите паузу. Ако можете, пустите неког другог да води посао неко врijеме. Када сте на дну, ваш унутрашњи глас може вас додатно саботирати. Али чим га освijестите, имате шансу да га преобликујете.

Најважније: будите њежни према себи. Немојте упадати у деструктивне механизме бјежања. За некога је то алкохол, за другог скупа путовања, нова гардероба или сваковечерње изласке, а проблем остаје.

У савременом свијету превише се ослањамо на спољашње "поправке" - више новца, бољи изглед, више ствари. А заборављамо да права промјена долази изнутра.

Данас имам 52 године и никад се нисам осјећао боље

Три године након што сам мислио да је све изгубљено, успио сам да потпуно промијеним живот. То не значи да немам изазове,али сада имам алате, навике и снагу да их превазиђем.

8 савјета за мушкарце у средњим годинама

По Џејмсу Дејвису, ових осам савјета за мушкарце треба свако да прочита

Уводи промјене постепено – Нема потребе за екстремним дијетама или напорним тренинзима. Крените са малим корацима.

Здрава исхрана без фанатизма – Фокусирајте се на балансиране оброке: протеини, сложени угљени хидрати и поврће.

Вјежбајте оно што волите – Нема поенте да радите тренинг који мрзите. Пронађите покрет који вам прија.

Приоритет дајте сну – Сан утиче на све: расположење, стрес, тежину. Уведите рутину одмора.

Преиспитајте вриједности – Ко желите да будете? Шта вам је важно? Нека вам то буде компас.

Пронађите заједницу – Не ослањајте се само на виртуелне контакте. Пријатељ, група подршке или тренинг партнер – све то помаже.

Оставите его по страни – Нема стида у томе да мијењате правац. Будите почетник – то је храброст, не слабост.

Ставите себе на прво мјесто – Уложите вријеме у себе. Мале навике често су бесплатне – али непроцјењиве, преноси Она.рс.

Таг:

razvod braka

