Трамп: Надам се састанку са Путином у наредне двије недјеље

Извор:
Sputnjik
17.10.2025
07:29
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се нада да ће се састати са руским предсједником Владимиром Путином у Будимпешти у наредне двије недјеље.
„Рекао бих да ће се састанак одржати у наредне двије недјеље или ту негде, прилично брзо“, рекао је Трамп, одговарајући на питања новинара у Бијелој кући.
Амерички предсједник је истакао да је разговор с Путином био толико продуктиван да би могао да резултира постизањем мира у Украјини.
„Разговор је био толико продуктиван, да ћемо окончати сукоб у Украјини…. Желимо мир“, рекао је он.
Према његовим ријечима, спријечено је потенцијално прерастање сукоба у Украјини у трећи свјетски рат.
„По мом мишљењу, ово је могло довести до трећег свјетског рата. То се неће десити, али је могло да се деси“, рекао је амерички лидер.
Он је додао да се државни секретар САД Марко Рубио и министар спољних послова Сергеј Лавров већ договарају о контактима.
Хроника
Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави
„Рубио ће се састати са својим колегом Лавровом. Састаће се ускоро, ускоро ће одредити време и мјесто, можда су већ разговарали“, рекао је Трамп.
Амерички предсједник додао је да ће због лоших односа између руског лидера Владимира Путина и Владимира Зеленског морати да одржи одвојене састанке са њима.
„Постоји проблем, они се не слажу баш најбоље. Понекад је тешко организовати састанак. Можемо нешто да урадимо одвојено. Одвојено, али као равноправни, састаћемо се и разговараћемо“, истакао је Трамп.
О ракетама „томахавк“
Амерички предсједник је рекао да су ракете „томахавк“ потребне и самој Америци и да се не смију уништавати њихове залихе испорукама Украјини.
„И нама су потребне те ракете. Имамо их много, али су нам потребне. Не можемо да исцрпљујемо залихе своје земље. Знате, оне су веома важне, веома су моћне, веома прецизне, веома добре, али су и нама потребне, тако да не знам шта можемо да урадимо поводом тога“, рекао је Трамп и додао да је о том питању разговарао с Путином.
Трамп је навео да се Путину током разговора није допала идеја да САД предају ракете Европи.
БиХ
Суд БиХ: Ни ми не знамо да ли је Махмуљин уопште на лијечењу у Турској
Коментаришући антируске санкције, Трамп је рекао да није против нових санкција Русији, али да сада није баш право вријеме за то.
Трамп и Путин разговарали су у четвртак телефоном. Овај разговор био је осми и најдужи од почетка Трамповог другог мандата, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму