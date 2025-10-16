Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

16.10.2025
22:03
Коментари:0
Предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан рекао је да је позвао предсједника САД Доналда Трампа и да су почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској.
''Управо сам завршио разговор са предсједником Трампом. Припреме за мировни самит САД-Русија су у току. Мађарска је острво мира'', навео је мађарски премијер на Иксу.
I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Hungary is the island of PEACE!
Мађарски премијер Виктор Орбан поздравио је најаву да би наредни састанак руског и америчког предсједника у Будимпешти.
''Ово је добра вијест за оне који желе мир. Будимпешта је спремна - навео је Орбан након што је Доналд Трамп најавио да ће наредни сусрет са предсједником Русије Владимиром Путином бити у главном граду Мађарске''.
The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
