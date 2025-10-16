Logo

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

16.10.2025

22:03

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

Предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан рекао је да је позвао предсједника САД Доналда Трампа и да су почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској.

''Управо сам завршио разговор са предсједником Трампом. Припреме за мировни самит САД-Русија су у току. Мађарска је острво мира'', навео је мађарски премијер на Иксу.

Мађарски премијер Виктор Орбан поздравио је најаву да би наредни састанак руског и америчког предсједника у Будимпешти.

''Ово је добра вијест за оне који желе мир. Будимпешта је спремна - навео је Орбан након што је Доналд Трамп најавио да ће наредни сусрет са предсједником Русије Владимиром Путином бити у главном граду Мађарске''.

Тагови:

Виктор Орбан

Доналд Трамп

