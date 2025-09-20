Logo

Вилагош остала без медаље!

20.09.2025

15:28

Фото: Tanjug/AP/Ashley Landis

Српска репрезентативка у бацању копља Адриана Вилагош није успјела да се домогне медаље на Свјетском првенству у Токију.

Она је забиљежила најбољи резултат у четвртом бацању 61,29m, али он није био довољан да се домогне позиције које доноси медаљу.

Није успјела да понови добар резултат из квалификација 66,06m, који би јој сигурно донио медаљу.

Треће мјесто је освојила Аустралијанка Мекензи Литл са 63,58m, док је друга Летонка Анет Сиетина са 64,64m.

Прво мјесто је заузела Џулеси Ангуло, која је у другој серији бацила 65,12m. Био је то национални рекорд за Еквадорку.

atletika

Svjetsko prvenstvo

