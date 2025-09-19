Logo

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Фото: Танјуг/АП

Српска атлетичарка Адриана Вилагош пласирала се у велико финале Свјетског првенства у Токију, пошто је у квалификацијама пребацила норму и уз тај резултат се домогла мјеста међу најбољима.

Вилагош је остварила резултат од 66,06 метара.

Норма за данашње квалификације била је постављена на 62,50 метара, а имајући у виду да је Вилагош ове сезоне бацала и сјајних 67,22 метара, било је одмах јасно да би Адриана ту дистанцу могла и да нападне.

Већ у првом хицу је Адриана имала 61,22 метара, док је у другом Вилагош била незнатно слабија са хицем 61,11 метара.

У трећем је била фантастична и са 66,06 метара је заузела најбољи резултат у својој Групи А.

На крају дана, 12 најбољих такмичарки обезбјеђује пласман у велико финале, било да су оне оствариле норму или су се ту нашле на основу резултата, тако да ће се оне у суботу борити за једну од медаља на Свјетском првенству у Јапану.

(Спутњик)

