Којић: Бошњаци узалудно инсистирају на неуставном закону о "државној имовини"

Извор:
СРНА
29.11.2025
14:27
Коментари:0
Група бошњачких посланика, уз одређену подршку, упорно, али узалудно инсистира на доношењу антидејтонског и неуставног закона о такозваној државној имовини, оцијенио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Којић је указао да је потпуно јасна дејтонска и уставна позиција и БиХ и Републике Српске, јер је питање имовине ријешено Дејтонским мировним споразумом, према којем је имовина искључиво у надлежности ентитета.
- Све антиуставне тежње Бошњака, којима покушавају да створе унитарну БиХ и да кроз узурпацију имовине Републике Српске од ње направе празну љуштуру дефинитивно не могу и неће проћи, нити су могуће, бар што се тиче посланика из СНСД-а и његових коалиционих партнера - рекао је Којић Срни.
Истакао је и да је врло јасно да у БиХ постоји међуентитетска линија и међуентитетска граница која раздваја имовину ФБиХ од имовине Републике Српске.
- Српска има апсолутно уставно право и уставну надлежност да управља имовином у пуном капацитету. Ту подразумијевамо шуме, воде и све остале ресурсе и објекте који спадају у домен својинских права Републике Српске - нагласио је Којић.
Он је навео да је Уставом БиХ такође предвиђено да се одређене одредбе устава ентитета усагласе са одредбом Устава БиХ, односно, да је све оно што није прописано Уставом БиХ искључива надлежност ентитета.
Истакао је да Уставом БиХ није прописана надлежност БиХ о питању имовине, а Република Српска је својевремено свој устав ускладила са амандманима са Уставом БиХ.
Према његовим ријечима, и Уставом Републике Српске врло јасно је прописано да Српска уређује својинске и облигационе односе, али и својинске односе који се тичу питања имовине.
Он је подсјетио да је Република Српска својевремено донијела закон о стварним правима и њиме регулисала то питање и низ других закона који се тичу и приватизације и својинских права, те објеката, земље, шуме и свега што потпада под имовину.
Којић је напоменуо да се чувањем имовине Републике Српске чува и Српска и опстанак српског народа на овим просторима.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ одлучио је на сједници 27. новембра да у редовној процедури разматра Приједлог закона о државној имовини јер на тој сједници није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури, како је то тражила група бошњачких посланика.
Ти предлагачи били су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму