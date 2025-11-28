Драма у БиХ: Посланик тврди да су му пријетили "бацањем у Саву" због мандата

Извор:
Кликс
28.11.2025
22:12
Коментари:0
Политичка криза која већ мјесецима потреса БПК Горажде у петак, 28. новембра, добила је нову, драматичну димензију, након што је посланик у кантоналном парламенту Алдин Шалака полицији пријавио да му је пријећено.
Наиме, након низа преокрета у скупштинској већини и смјена кантоналне владе у врло кратким временским размацима, посланик у кантоналном парламенту Алдин Шалака (оп.а ушао као НЕС, данас у странци Снага народа) нашао се у центру пажње као пресудна "13. рука" која одређује будућност кантоналне власти.
Његови недавни политички потези, од учешћа у рушењу НиП-ове владе, преко кратког приклањања СДА, до поновног преокрета, додатно су заоштрили напетости у ионако нестабилном политичком амбијенту, преноси Кликс.
Полицији у Горажду данас је пријављено да су Шалаку у насељу у близини Српца пресреле непознате особе, пријетећи њему и његовој породици.
Од њега су, како је навео, тражили да се у понедјељак одрекне мандата у Скупштини БПК Горажде, уз пријетњу да ће "завршити у Сави" уколико то одбије.
Из Управе полиције МУП-а БПК Горажде наводе да ће се о случају огласити након што се прикупе све релевантне чињенице.
Алдин Шалака је о томе говорио за Klix, након што је, како тврди, провео неколико сати у ПС Србац гдје је давао изјаву.
Испричао је да га је у насељу недалеко од Србца, гдје тренутно борави са породицом, пресрео човјек од 50-ак година, којег је описао као проћелавог и крупније грађе.
"Прво је тражио да сједнем у његово ауто (Volkswagen Бора 2001. годиште) почео је причати о политичкој ситуацији у нашем кантону и тражио од мене да у понедјељак у 8 сати одем у ЦИК и вратим мандат из личних разлога. Рекао сам да ћу видјети, на што је он одговорио да морам то учинити и да су то опасни људи. Пошто ја нисам сјео у његово ауто, било је људи около и није могао да ме присили, он је сјео у моје ауто и рекао ми да је дошао с налогом да ми поломи и руке и ноге и да ме баци у Саву, али да се сажалио кад ме видио. Рекао ми је да ћу, ако одем у полицију завршити у Сави, да имају тројица људи који ме чекају у локалу и ја сам да не бих изазвао неку реакцију рекао да ћу то урадити", испричао је Шалака за Кликс..
Према његовим тврдњама све се дешавало данас око 11 сати.
"Покушале су ме колеге из Скупштине из Горажда добити, па су пријавили полицији отмицу, тако да сам овдје испричао шта се догодило", казао је Шалака.
Иако тврди да је мотив данашњих догађаја управо политика и притисак да врати мандат, није прецизирао на кога сумња.
На питање да ли су управо његови потези допринијели политичкој нестабилности у кантону одговорио је да нису, те да је ријеч о политичким договорима.
Чињеницу да је у кратком периоду гласао и са СДА и са НиП-ом, постајући кључни посланик за рушење владе у оба случаја коментарисао је како у првом случају он није био кључни посланик већ да је то била Далиборка Миловић (ЛС).
"Нисам ја тај пут био кључан за обарање владе, све је то чисто политички договор странака", каже Шалака.
С друге стране, талас незадовољства и бројне критике на друштвеним мрежама на рачун политике у борби за власт па и његовим потезима и евентуалном учешћу о одређеним спорним радњама Шалака коментарише да га не дотичу јер, тврди, нису истините. Такође, каже како не сумња да ће истрага и у његовом данашњем случају открити актере и налогодавце.
