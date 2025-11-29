"Ентитети немају право на самоопредјељење, али народи имају"

Аутор:Бранка Дакић
29.11.2025
19:09
Коментари:0
Два дана су засједале, али ни то није било довољно судијама Уставног суда БиХ да одлуче је ли избор премијера и министара у Влади Републике Српске уставан. Експресно су, зато, одлучили да поједини закључци које је Народна скупштина Српске усвојила у августу ове године нису у складу са Уставом БиХ.
Тако није било дилеме ни када је у питању закључак о припреми Резолуције о самоопредјељењу Републике Српске. Српска нема право на то, сматрају судије крњег Уставног суда БиХ. Ништа ново, ово одавно није правосудна, већ политичка институција, непријатељски настројена према Србима – коментар је из Републике Српске.
„Уставни суд је непријатељски расположен према свакој идеји и према свакој иницијативи која долази из Републике Српске. Ове одлуке нам потврђују ту чињеницу. Ја се надам да ће доћи вријеме када ће се то промијенити. Уставни суд се не бави оним чиме би се требао бавити, већ се мијеша у политичке одлуке и политичке ставове“, рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ.
Закључке које је Уставни суд БиХ прогласио неуставним, Народна скупштина Републике Српске већ је раније ставила ван снаге, па се поставља питање логичности одлука овог суда. Из опозиције кратко поручују да би сваки народ требало да има право на самоопредјељење.
„Што се тиче само Устава БиХ, колико се сјећам, он није ни дефинисао право на самоопредјељење, није га изричито ни забранио, али опет кажем, ако би све остале околности се поклопиле, па се истински ишло у ту одлуку, мислим да свуда у свијету сваки народ има право на самоопредјељење“, рекао је Недељко Гламочак, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
Уставни суд Бих је само поновио да ентитети као административно-политичке јединице немају право на самоопредјељење. Међутим, није оспорио право српском народу на самоопредјељење, објашњавају правници.
„Тим питањем се није ни бавио, јер то питање је регулисано Општим међународним правом и као право народа је признато и у самом Уставу БиХ. Дакле, овдје је питање титуларства права на самоопредјељење које неспорно припада српском народу, а Уставни суд БиХ сматра да то право не припада Републици Српској, односно ентитетима“, рекао је Драган Дакић, правник.
Захтјев за оцјену уставности закључака Народне скупштине Републике Српске Уставном суду БиХ поднијели су Денис Бећировић, бошњачки члан Предсједништва БиХ и четрнаест чланова Представничког дома Парламентарне скупштине БиX. Није познато када ће овај суд одлучивати о уставности Владе Српске и премијера Саве Минића, нити о захтјеву Ивана Бегића о уставности Одлуке о расписивању и одржавању пријевремених предсједничких избора у Републици Српској. Парадоксално је да судије о томе одлучују након што су избори одржани.
