Цеца скочила на Кебу у ''Звездама Гранда'': ''Мој кандидат је оштећен вечерас''

31.12.2025

21:20

Коментари:

0
У емисија "Звезде Гранда" обавезно долази до сукоба између чланова жирија и то углавном због различитих мишљења, а и свако од њих се свим снагама труди да заштити своје кандидате.

Упразничној емисији такође није могло да прође ништа без расправе, па је тако Цеца Ражнатовић скочила на Драгана Којића Кебу.

Сцена

Цеца има милионске прегледе на Јутјубу: Познато колико зарађује од ове платформе

Она је навела да сматра да жири није био праведан према њеном такмичару.

''Ја мислим да је мој кандидат оштећен вечерас. Ја сам знала и ко ће да га оштети. Знам ја то'', оштра је Ражнатовићка, на шта се надовезао Кеба:

''Видовита Цеца'', рекао је он у шали, али му она није остала дужна:

''Кебо, ућути'', брецнула се она.

Сцена

Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

“Да ли имаш мождани удар?”

Након загонетног Кебиног смијеха, обратио му се Александар Милић Мили, преноси Блиц.

''Да ли имаш мождани удар, или шта? Или је то број твог ИQ-а'', прокоментарисао је Милић, а у духу празника Кеба је дао приједлог:

''Е, чекај Нова година је, ајде да запјевамо нешто'', предложио је фолкер.

Цеца Ражнатовић

Zvezde Granda

Dragan Kojić Keba

