Ново славље у дому Александре Пријовић, ово је повод

Музичка звијезда Александра Пријовић данас прославља свој 30. рођендан, а овим поводом се огласила њена мајка емотивним ријечима.
Наиме, мајка Александра Пријовић, Борка Михајловић објавила је заједничку фотографију са својом насљедницом и упутила јој најљепше ријечи за рођендан.
– Драга моја кћери, данас је твој рођендан, дан кад ми је Бог дао најљепши дар, дан када се сјетим колико си посебна и колико ми значиш! Нека ти живот буде испуњен срећом, љубављу и успјехом јер ти то заслужујеш. Срећан ти рођендан злато моје. Воли те твоја мама, пише у објави коју је поделила мајка Александре Пријовић, а убрзо су кренуле да се нижу честитке.
Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је “племенито”, “часно” или “чисто”.
Славље поводом рођења кћерке Александре Пријовић и Филипа Живојиновића је било организовано у једном локалу у Београду, а присуствовали су породица, пријатељи и колеге, преноси Телеграф.
