Ново славље у дому Александре Пријовић, ово је повод
Фото: YouTube/Screenshot

Музичка звијезда Александра Пријовић данас прославља свој 30. рођендан, а овим поводом се огласила њена мајка емотивним ријечима.

Наиме, мајка Александра Пријовић, Борка Михајловић објавила је заједничку фотографију са својом насљедницом и упутила јој најљепше ријечи за рођендан.

– Драга моја кћери, данас је твој рођендан, дан кад ми је Бог дао најљепши дар, дан када се сјетим колико си посебна и колико ми значиш! Нека ти живот буде испуњен срећом, љубављу и успјехом јер ти то заслужујеш. Срећан ти рођендан злато моје. Воли те твоја мама, пише у објави коју је поделила мајка Александре Пријовић, а убрзо су кренуле да се нижу честитке.

дара бубамара

Сцена

Од Гранда узела 100.000 € и купила стан од 350.000 €! Ево колико некретнина има Дара Бубамара

Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је “племенито”, “часно” или “чисто”.

Славље поводом рођења кћерке Александре Пријовић и Филипа Живојиновића је било организовано у једном локалу у Београду, а присуствовали су породица, пријатељи и колеге, преноси Телеграф.

Александра Пријовић

Пјевачица

